Xem nhanh 12h: Yêu cầu kiểm tra hãng xe Thành Bưởi | Khắp nơi chật vật vì triều cường, mưa lớn

Yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải nhà xe Thành Bưởi

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra ngày 30.9, tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT TP.HCM kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Cụ thể, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; trong đó, tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của đơn vị và xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15.10.2023.

TP.HCM lại phát hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ

Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện thêm một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), đây là bệnh nhân thứ tư được phát hiện tại TP.HCM.

Theo đó, 28.9, nam bệnh nhân 34 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu với các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Xét nghiệm từ Viện Pasteur cho kết quả bệnh nhân dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang được cách ly điều trị. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân thường trú tại huyện Bình Chánh, chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây.

Ngày càng hoang mang vì robot đào đường khiến nhà dân ở Thủ Đức nghiêng ngả

Liên quan vụ robot đào đường khiến hàng loạt nhà dân ở thành phố Thủ Đức nghiêng (TP.HCM) ngả, chiều 30.9, UBND phường An Khánh (thành phố Thủ Đức) phối hợp nhà thầu thi công xuống đường số 18 tiếp tục kiểm tra, sau khi người dân báo về việc các vết nứt, độ lún của các ngôi nhà ngày càng to, sâu hơn so với những ngày trước đó.

Miền Tây năm nay chính thức “đói lũ”

Theo thông tin từ bản tin dự báo tháng 10 của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), đỉnh lũ chính vụ ở ĐBSCL có khả năng xuất hiện vào ngày 1 - 3.10. Mực nước tại trạm Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu đều thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ và thấp hơn khá nhiều so với mức báo động nên năm nay miền Tây không có lũ về hay nói theo cách dân gian là "đói lũ".

Cuộc sống đêm trên đường phố Cần Thơ đảo lộn vì triều cường lên cao

Triều cường tối 1.10 dâng cao khiến nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ "thất thủ" từ đường bộ "hóa đường sông" khiến nhiều người tham gia lưu thông gặp khó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã đề nghị lực lượng công an tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đối với người, phương tiện lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao lộ do triều cường dâng cao gây ngập trên địa bàn thành phố.

Quốc hội Mỹ tạm dừng chi tiền cho Ukraine

Tổng thống Joe Biden hoan nghênh một dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động trong 45 ngày tới, nhưng tỏ ra thất vọng vì dự luật này không bao gồm bất kỳ khoản chi nào cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1.10 REUTERS

Trong một thông cáo ngắn gọn tối 30.9, sau khi Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật, Tổng thống Biden nói: "Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không thể để hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn".

