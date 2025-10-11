Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Thiệt hại bão Matmo hơn 7.000 tỉ đồng | Cháy nhà ống 5 người tử vong ở Hà Nội
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Thiệt hại bão Matmo hơn 7.000 tỉ đồng | Cháy nhà ống 5 người tử vong ở Hà Nội

TT Phát triển Nội dung số
11/10/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 11.10.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội: Nhiều xã ngập sâu, công an trắng đêm gia cố đê

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) khiến mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ vượt mức báo động 3. Nhiều xã ở Hà Nội như Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm, Nội Bài… bị ngập sâu, lực lượng công an huy động tối đa để ứng phó, bảo vệ an toàn đê điều và đời sống người dân.

Hà Nội: Nhiều xã ngập sâu, công an trắng đêm gia cố đê

Thực hư việc Trường ĐHSP Thái Nguyên từ chối nhận suất ăn cứu trợ

Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên khẳng định không có bất kỳ chỉ đạo nào liên quan đến vụ việc từ chối, ngăn cản sinh viên nhận suất ăn cứu trợ trong những ngày xảy ra mưa lũ.

Thực hư việc Trường ĐHSP Thái Nguyên từ chối nhận suất ăn cứu trợ

Khởi tố đối tượng xăm trổ đánh phụ nữ mang thai

Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định khởi tố đối tượng xăm trổ đánh phụ nữ đang mang thai trong tiệm tạp hóa.

Khởi tố đối tượng xăm trổ đánh phụ nữ mang thai

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.10.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

