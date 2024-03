Xem nhanh 12h: Thủ đô Moscow bị tấn công | Nga đặt dấu hỏi về phản ứng của Mỹ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.3.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thủ đô Moscow của Nga bị tấn công kinh hoàng, IS nhận trách nhiệm

Tối 22.3, một số tay súng không rõ danh tính đã nổ súng tại khu phức hợp nhà hát-trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc Moscow. Theo thống kê ban đầu, ít nhất 60 người đã thiệt mạng.

Theo đài RT, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa sơ tán khỏi hiện trường an toàn. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho rằng có thể có đến 6.200 người đã có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ súng xảy ra bởi vé của buổi hòa nhạc đã được bán hết.

Ít nhất 3 tay súng mặc quân phục đã xông vào khu vực trên và khai hỏa bằng súng tự động, đồng thời sử dụng cả thuốc nổ. Nhiều người đã cố gắng ẩn nấp và đập cửa sổ để thoát ra ngoài. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ bên trong tòa nhà.

Trong các đoạn video do nhân chứng trong khán phòng quay lại được đài RT đăng tải, một người đàn ông nói "chúng đã đốt khu sảnh và đang bắn bằng súng trường". Người này cho biết các tay súng xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào các hàng ghế đầu kín người. Những người bên trong cố gắng ẩn nấp và chạy thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang lại.

Một cô gái quay lại video kể rằng đã chạy vào nhà vệ sinh, nơi mọi người giẫm đạp nhau.

Con số thương vong dự kiến còn tăng lên do quy mô của cuộc tấn công và ngọn lửa bao trùm trung tâm mua sắm sau khi những kẻ tấn công châm lửa.

TASS dẫn thông báo của cơ quan y tế Moscow cho hay ít nhất 145 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 9 người trong tình trạng nghiêm trọng. Ban nhạc rock Picnic có lịch biểu diễn vào thời điểm đó thông báo không thể liên lạc với một thành viên trong nhóm sau vụ tấn công.

Hơn 320 lính cứu hỏa và 3 chiếc trực thăng đã tham gia dập lửa.

Hiện chưa rõ các tay súng có còn trong tòa nhà hay không. Ủy ban Điều tra Nga thông báo cuộc tấn công là một hành động khủng bố. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố nếu các tay súng của Ukraine đứng sau vụ việc, "tất cả phải bị truy lùng và diệt trừ không thương xót".

Vụ cháy tại trung tâm thương mại Crocus REUTERS

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói: "Ukraine tuyệt đối không liên quan gì với những sự kiện này. Chúng tôi có một cuộc chiến toàn diện với quân đội chính quy Nga và với nước Nga. Dù vậy, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường". Nhà Trắng cho rằng đến thời điểm này, chưa thấy dấu hiệu Kyiv đứng sau vụ việc.

Trang The Kyiv Independent của Ukraine đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Trong một bài đăng trên Telegram, tổ chức này nói: Các binh sĩ của IS đã tấn công đám đông người Cơ Đốc tại thành phố Krasnogorsk, sát hại và làm bị thương hàng trăm người". Bài viết còn cho rằng các tay súng đã rút khỏi hiện trường an toàn.

Hiện chưa thể xác minh tuyên bố của IS và The Kyiv Independent cho hay tổ chức này từng nhận trách nhiệm những vụ tấn công mà họ không thực hiện.

Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công trên và cho rằng đây là một "cuộc tấn công khủng bố".

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby gọi đây là vụ nổ súng tồi tệ và gửi lời chia buồn đến các nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Pháp, Ý, Đức và một số nước khác đã lên án mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tại Moscow.

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ sản phụ tử vong ở Đồng Tháp

Thông tin người thân sản phụ 32 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, phản ánh các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười tắc trách, dẫn đến sản phụ tử vong, đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bộ Y tế mới đây đã có chỉ đạo với Sở Y tế Đồng Tháp, yêu cầu làm rõ vụ việc. Phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã liên hệ với phía gia đình sản phụ, chồng sản phụ là anh Trần Lê Anh Dũng (32 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) cho biết gia đình đã tổ chức xong lễ tang. Đồng thời, chồng nạn nhân cũng đã làm đơn gửi lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế yêu cầu làm rõ việc tắc trách của các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười.

Đề xuất nuôi chó, mèo ở TP.HCM phải đăng ký, kê khai trong 3 ngày

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi UBND TP.HCM xin ý kiến xây dựng Quy định tạm thời về quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM, dự kiến trình trong quý 4/2024. Trong đó, sở có đề xuất: Chủ vật nuôi chó, mèo phải kê khai trong vòng 3 ngày sau nhập về nuôi, đồng thời kê khai định kỳ 2 lần/năm, không để chó tấn công người, không được để chó gây ồn ào.

Thông tin này hiện đang được nhiều người quan tâm.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nhất thế giới, Học viện Nông nghiệp dẫn đầu chỉ số

Sau nhiều ngày tình trạng ô nhiễm không khí ở mức trung bình, hôm 22.3, thủ đô Hà Nội lại dẫn đầu thế giới với chỉ số chất lượng không khí (tức AQI) trung bình 181 đơn vị.

Trong hôm qua, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc chìm trong sương mù, tầm nhìn giảm đáng kể, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên đường.

