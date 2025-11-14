Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Thương hiệu Mailisa nổi tiếng ra sao? | Nỗi niềm bên bờ kè sạt lở ở TP.HCM

14/11/2025 11:00 GMT+7

Độ nổi tiếng của thương hiệu thẩm mỹ Mailisa; nhân viên cũ quay lại trộm ô tô; nỗi niềm người dân bên bờ kè Thanh Đa (TP.HCM)… là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp 'Xem nhanh 12h' ngày 14.11.2025 của Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h ngày 14.11 có những nội dung chính sau: 

Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mailisa nổi tiếng thế nào?

Ngày 13.11, thẩm mỹ viện Mailisa bị công an kiểm tra tại các chi nhánh ở TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An... và tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM).

Dư luận bất ngờ vì đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, với lượng khách hàng đông đảo. Nhiều người đặt câu hỏi thẩm mỹ viện Mailisa từng nổi tiếng mức nào?

Công chức, viên chức TP.HCM làm việc sáng thứ 7: Chế độ, chính sách như thế nào?

Chiều 13.11.2025, tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế – xã hội, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ TP.HCM), đã thông tin về dự thảo quyết định tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần tại một số sở ngành và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc làm việc sáng thứ 7 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính. Bà Huệ cho biết nhiều đơn vị đã đồng thuận với chủ trương này.

Xem nhanh 12h bản tin trực tiếp Mailisa mailisa Phú Nhuận các chi nhánh Mailisa bờ kè thanh đa sạt lở ở TP.HCM Bản Tin Tổng Hợp
