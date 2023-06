Xem nhanh 12h: Trùm giang hồ Thảo 'lụi' lộng hành ra sao | Thủ đoạn ‘Sở Khanh’ lừa 9 người tình

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi điều chuyển trung tá làm trực ban sau phát ngôn sốc

Đoạn clip ghi lại cảnh trung tá Nguyễn Thành Nam tự xưng “là Trưởng công an phường Bãi Cháy” rồi giằng co với một người đàn ông khác chính là tâm điểm bàn tán của dư luận nhiều ngày qua.

Liên quan đến vụ việc này, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã ký quyết định kỷ luật, cách chức, điều chuyển công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy (tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từ ngày 6.6.2023.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi điều chuyển trung tá làm trực ban sau phát ngôn sốc

Trùm giang hồ Thảo 'lụi' và đàn em bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản

Chiều 7.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", 58 tuổi, trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Các bị can khác cùng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phạm Quốc Cường (tức Nhí "ba láo", 36 tuổi, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết), Nguyễn Thị Thu Phương (52 tuổi, trú TP.Phan Thiết), Lê Minh Khôi và Lê Thuận Danh cùng về tội "hủy hoại tài sản".

Trùm giang hồ Thảo 'lụi' và đàn em lộng hành ra sao trước khi bị bắt?

“Sở Khanh” Tống Anh San đã lừa tình, lừa tiền 9 người tình bằng thủ đoạn nào?

Câu chuyện 9 phụ nữ bị ông Tống Anh San lừa tiền, lừa tình đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn khiến dư luận quan tâm mỗi khi có diễn biến mới.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin vào ngày 1.6.2023, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số 9 nạn nhân bị lừa, bị can Tống Anh San đã làm 3 người có thai. Làm việc tại cơ quan công an, bị can này khai nhận thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà mình từng thực hiện.

'Sở Khanh' Tống Anh San đã lừa tình, lừa tiền 9 người tình bằng thủ đoạn nào?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 9.6.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.