Xem nhanh 12h: Trung tá đùa giỡn mang súng lên máy bay | Máy phá sóng, kích sóng bị bán như rau

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 9.11.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Chạy xe máy ngược chiều, còn đánh nhân viên phà Cát Lái

Ngày 8.11, mạng xã hội đang xôn xao về đoạn clip dài hơn 7 phút, ghi lại cảnh hai người đàn ông liên tục chửi bới, lao vào tấn công những người mặc đồng phục Thanh niên xung phong, là nhân viên phà Cát Lái.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 4.11 tại bến phà Cát Lái ở xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Máy phá sóng, kích sóng: Hàng cấm nhưng mua dễ như rau

Những ngày qua, Báo Thanh Niên đã đăng tải loạt 4 kỳ về Hiểm họa từ thiết bị phá sóng, kích sóng "lậu". Trong loạt bài này, các chuyên gia đã cảnh báo thiết bị phá sóng, kích sóng trôi nổi, không rõ nguồn gốc đều là những thiết bị cấm, việc sử dụng tùy tiện sẽ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Điều đáng nói, những thiết bị này được rao bán công khai nhưng cơ quan chức năng vẫn loay hoay trong việc ngăn chặn, xử lý.

Dù là thiết bị cấm nhưng trên nhiều website, máy phá sóng được rao bán như là công cụ đảm bảo sự riêng tư tránh bị theo dõi, nghe lén, bảo mật thông tin trong các cuộc họp.

Vụ tung tin mang súng lên máy bay: Một người là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Liên quan đến vụ hành khách tung tin mang súng lên máy bay tại một chuyến bay ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng, ngày 9.11.2023, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận một trong 2 người tung tin mang súng khiến máy bay delay khoảng 2 tiếng đồng hồ là một trung tá Công an tỉnh Thái Bình.

Nguồn tin cho biết thêm trung tá này là Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình, hiện đang đi học và thuộc sự quản lý của nhà trường.

Sân bay Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc hành khách tung tin mang súng lên máy bay xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN 186, chặng bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành theo lịch là 19 giờ 25 phút ngày 7.11 với tổng cộng 97 hành khách.

Lúc này, 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người", 2 người này không có hành lý ký gửi.

Do đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển. Sau khi nhận tin báo, chỉ huy Đội An ninh trật tự đã thông báo trực ban Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng để lãnh đạo đơn vị triển khai lực lượng đến hiện trường. Cảng vụ hàng không miền Trung quyết định áp giải 2 hành khách tung tin mang súng đưa xuống máy bay, đồng thời đưa toàn bộ hành khách và hành lý xách tay trên máy bay vào lại nhà ga.

Lực lượng sân bay bắt buộc phải tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, soi chiếu an ninh lần 2 với hành lý xách tay và kiểm tra toàn bộ máy bay.

Sân bay Đà Nẵng cũng thông báo xin lỗi hành khách. 2 hành khách bị đưa về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý xách tay thì không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.

Tiến hành kiểm tra nhân thân 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, lực lượng sân bay xác định là 2 người này là: Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ thành phố Thái Bình), ngồi ghế 29A.

Đến 21 giờ cùng ngày, quá trình kiểm tra trong máy bay mới kết thúc, lực lượng sân bay triển khai các biện pháp an toàn đến 22 giờ mới cho máy bay tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, có 1 hành khách thông báo do mệt, sức khỏe không đảm bảo nên đổi chuyến bay sau vào sáng 8.11.

Cảng vụ hàng không miền Trung đã tiếp nhận 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay để xử lý theo thẩm quyền.

