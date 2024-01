Xem nhanh 12h: Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni | Xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.1.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngày 23.1.2024, TAND TP.HCM đã tiếp nhận cáo trạng và hồ sơ vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, là luật sư, nhà báo), ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, là luật sư) bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sỹ bị truy tố ở khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

sáng 23.1.2024, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ hiện tiếp tục chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Lúc 6 giờ sáng 23.1, nhiều nơi tại Bắc bộ đã xuất hiện nền nhiệt dưới 10 độ C như thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) 3,7 độ C; thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) 6,9 độ C; Tại Hà Nội, nơi ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất là quận Hà Đông với 9,9 độ C.

Cùng thời điểm này, nhiệt độ ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là âm 0,9 độ C.

Hy hữu: Trâu đi lạc lên tầng 2 sân bay Nội Bài

Hình ảnh một con trâu xuất hiện trên tầng 2 tại sân bay Nội Bài đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra tình huống hy hữu này? Từ đâu mà con trâu này vào được sân bay?

Cảng Hàng không quốc tế Sân bay Nội Bài sau đó cũng đã lên tiếng về sự việc này.

