Xem nhanh 12h: Truy tố bà Nguyễn Phương Hằng | Bỏ chạy vì bị hét giá ở chợ Bến Thành

Truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Ngày 18.8.2023, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", và truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng trong một buổi giao lưu CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 31.5, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM, đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là 2 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam) có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không, khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty cổ phần Đại Nam, ở nhà; đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, điều 156 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, Công an TP.HCM giữ nguyên quan điểm đối với vụ án. Về hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Cơ quan CSĐT xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bị can Nguyễn Phương Hằng mời bị can Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên đại học) tham gia vào buổi livestream của mình. Khi bị can Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì bị can Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Du khách bỏ chạy vì bị hét giá 700.000 đồng 3 đôi vớ trong chợ Bến Thành

700 ngàn đồng cho 3 đôi vớ, mua ở chợ Bến Thành. Ngay sau khi nghe mức giá, phản ứng của một vị khách người nước ngoài là nghĩ cách để bỏ đi vì cho rằng mức giá này là quá đắt đỏ.

Một YouTuber người Nhật Bản thông thạo tiếng Việt tên là KiKi mới đây đã đăng lên mạng xã hội nhiều video về trải nghiệm đi chợ Bến Thành mua sắm đồ.

Trong đó, anh này đối mặt với nạn hét giá khủng khiếp, lên gấp 10 lần so với mức giá cuối cùng mà chủ sạp hàng đồng ý bán.

Du khách bỏ chạy vì bị hét giá 700.000 đồng 3 đôi vớ trong chợ Bến Thành

TP.HCM trả lương 120 triệu đồng để thu hút và giữ chân người tài

Chiều 17.8.2023, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Sương, quyền Trưởng Phòng Quản lý khoa học (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), đã lý giải cơ sở đề đưa ra mức lương tối đa 120 triệu đồng/tháng cho lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

TP.HCM trả lương 120 triệu đồng để thu hút và giữ chân người tài

Đề xuất thả khinh khí cầu, bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại TP.HCM

Chiều 17.8.2023, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thaoTP.HCM Lâm Ngô Hoàng Anh thông tin về kế hoạch tổ chức các sự kiện mừng dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Theo đó, năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng sự kiện quan trọng này.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật mừng dịp lễ Quốc khánh.

Đề xuất thả khinh khí cầu, bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại TP.HCM

Lưu ý cho người có xe không chính chủ định danh

Từ ngày 15.8, biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Nói cách khác, "biển số đi theo người" nên bán xe, không bán biển số. Người bán phải có trách nhiệm với biển số định danh đã được cấp.

Do đó, người đang sở hữu xe không chính chủ, mua xe cũ chưa sang tên cần làm các thủ tục để thu hồi, cấp biển số định danh theo thông tin cá nhân của mình. Theo thông tư mới, người mua xe qua nhiều đời chủ, xe mất giấy tờ vẫn được sang tên chính chủ.

Lưu ý cho người có xe không chính chủ định danh

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.8.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.