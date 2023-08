Xem nhanh 12h: Tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 33 thế giới | Khởi tố vụ bé trai bị bắt cóc

Khởi tố vụ án bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc

Vụ việc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc để tống tiền với số tiền hơn chục tỉ đồng là tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của dư luận vài ngày qua. Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ việc, tối hôm qua 16.8, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền.

Giải thích về việc tại buổi họp thông tin đến báo chí chiều 15.8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết nghi phạm Nguyễn Đức Trung "không có công ăn việc làm" nhưng đến nay lại xác định là công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, do "khi mới bị bắt, tâm lý tội phạm thường che giấu, khai báo quanh co. Đến khi Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ tố tụng thì lộ ra nghi phạm là CSGT".

Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý nghi phạm Trung.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 33 trong danh sách người giàu nhất hành tinh

Cập nhật đến cuối ngày 16.8 (theo giờ Mỹ), tạp chí Forbes ghi nhận tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 37,5 tỉ USD, giảm 7 tỉ USD so với một ngày trước đó. Có thể thấy, tạp chí này đã cập nhật tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng cao sau cú chào sàn Nasdaq ấn tượng của cổ phiếu hãng xe điện VinFast.

Với khối tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 33 trên bảng các tỉ phú USD thế giới do Forbes công bố, vượt qua tỉ phú Ma Huateng - người sáng lập kiêm CEO Tập đoàn Tencent của Trung Quốc với giá trị tài sản 35 tỉ USD.

Giá trị tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng do Forbes ghi nhận cũng tương đương với ước tính trước đó của Bloomberg với mức 44,5 tỉ USD khi cổ phiếu VFS của VinFast tăng lên trên 37 USD. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch thứ hai ngày 16.8, cổ phiếu VFS đã giảm còn 30,11 USD khiến tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm theo.

Trước ngày VinFast chào sàn Nasdaq, theo ghi nhận của Forbes tài sản của người đứng đầu Tập đoàn Vingroup đạt 5,5 tỉ USD và đứng thứ 496 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Như vậy, chỉ riêng số cổ phiếu VFS của VinFast đã mang lại khối tài sản trị giá 32 tỉ USD ở hiện tại và có lúc lên 39 tỉ USD cho ông Phạm Nhật Vượng.

Việc cổ phiếu VFS của VinFast tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq trong bối cảnh nhiều cổ phiếu khác giảm mạnh đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Theo chia sẻ của Tổng giám đốc VinFast toàn cầu - bà Lê Thị Thu Thủy, hiện chỉ có khoảng 4,5 triệu cổ phiếu VFS đang giao dịch tự do trên sàn Nasdaq do lượng cổ phiếu VinFast của Vingroup và tỉ phú Phạm Nhật Vượng đều đang bị hạn chế giao dịch theo quy định do công ty mới lên sàn. Những kết quả đạt được bước đầu của VinFast cũng mang tính khích lệ để tiến bước trên con đường chinh phục thế giới của công ty...

Nữ cán bộ Sở Nội vụ Hải Phòng lăng mạ cán bộ phường xin nghỉ việc

Liên quan đến việc nữ cán bộ ở thành phố Hải Phòng xúc phạm, lăng mạ cán bộ UBND phường Đằng Lâm (tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng), ngày 16.8.2023, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thu, xác nhận đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Trần Thị Hải Bình, cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc sở này, người có hành vi lăng mạ cán bộ phường Đằng Lâm.

Lý do xin nghỉ việc được bà Trần Thị Hải Bình đưa ra là không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác.

Bà Nguyễn Thị Thu cho biết tới đây, lãnh đạo Sở Nội vụ sẽ họp, làm quy trình để xem xét nội dung đơn của bà Trần Thị Hải Bình.

Sợ hãi vì 1 tuần bị tạt sơn đòi nợ đến 2 lần

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, một gia đình sống trong khu dân cư Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, bị tạt sơn tới hai lần. Vụ việc khiến gia đình này sợ hãi, tâm lý bất an, không dám ra đường.

