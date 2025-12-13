Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: U.23 Việt Nam sẵn sàng trước bán kết SEA GAMES | Buổi sáng đục ngầu ở TP.HCM
Xem nhanh 12h: U.23 Việt Nam sẵn sàng trước bán kết SEA GAMES | Buổi sáng đục ngầu ở TP.HCM

13/12/2025 11:00 GMT+7

SEA GAMES 33, thời tiết TP.HCM, chuyên án ma túy,... sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 13.12.2025 của Báo Thanh Niên.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.12 có những nội dung chính sau: 

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên

Sân bay quốc tế Long Thành khởi công vào đầu tháng 1.2021 đến nay đã gần 4 năm. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên ngày 19.12.2025. Trước thềm đón chuyến bay đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, đặc biệt là lễ khánh thành, khởi công các dự án trọng điểm.

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên

Vì sao bầu trời TP.HCM đục ngầu buổi sáng?

Sáng 13.12.2025, bầu trời TP.HCM ngầu đục như sương mù do ô nhiễm không khí gia tăng. Tại nhiều trạm đo, chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ - gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đến gần 8 giờ sáng nhưng trời TP.HCM vẫn bị "chìm" trong bầu không khí đục ngầu như sương mù. Theo IQAIR, trang theo dõi không khí trực tuyến, nhiều điểm đo ở TP.HCM chất lượng không khí ở mức cảnh báo đỏ với chỉ số AQI (từ 151 - 200).

Vì sao bầu trời TP.HCM đục ngầu buổi sáng?

Ô nhiễm không khí gia tăng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. IQAIR khuyến cáo người dân nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

