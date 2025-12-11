Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Nữ giúp việc trộm vàng của chủ | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn diện rộng

11/12/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 11.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu, trường hợp nào thì không bị phạt?

Đỗ xe máy trên vỉa hè bị CSGT phạt bao nhiêu tiền là thắc mắc của nhiều người. Mức phạt với hành vi này thế nào, trường hợp nào đỗ xe máy trên vỉa hè mới không bị phạt?

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi ở 'chợ nhà giàu'

Giữa xu hướng hiện đại hóa với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại thì ở TP.HCM, nhiều ngôi chợ truyền thống vẫn giữ được những nét riêng. Ở đó, có những tiểu thương gắn với chợ chỉ vì là nơi mưu sinh mà từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày

Không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại. Dự báo 4 tỉnh miền Trung khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng từ ngày 12 - 15.12.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

