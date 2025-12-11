Xem nhanh 12h: Nữ giúp việc trộm vàng của chủ | Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa lớn diện rộng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đỗ xe máy trên vỉa hè bị phạt bao nhiêu, trường hợp nào thì không bị phạt?

Đỗ xe máy trên vỉa hè bị CSGT phạt bao nhiêu tiền là thắc mắc của nhiều người. Mức phạt với hành vi này thế nào, trường hợp nào đỗ xe máy trên vỉa hè mới không bị phạt?

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi ở 'chợ nhà giàu'

Giữa xu hướng hiện đại hóa với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại thì ở TP.HCM, nhiều ngôi chợ truyền thống vẫn giữ được những nét riêng. Ở đó, có những tiểu thương gắn với chợ chỉ vì là nơi mưu sinh mà từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày

Không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại. Dự báo 4 tỉnh miền Trung khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng từ ngày 12 - 15.12.

