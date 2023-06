Xem nhanh 12h: Web cá độ chễm chệ trên ghế đá TP.HCM | Diễn biến vụ công an bắn dê

Vụ 3 công an bắn chết 2 con dê: Xin lỗi gia đình bị hại

Tối 27.6.2023, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết đại diện Công an huyện Mỹ Đức (tại thành phố Hà Nội) cùng chính quyền địa phương đã đến xin lỗi gia đình có 2 con dê bị 3 cán bộ công an bắn chết vào ngày 26.6 vừa qua.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa (tại huyện Mỹ Đức) và đại diện chính quyền địa phương đã đến xin lỗi gia đình người đàn ông 40 tuổi (trú thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) là chủ nuôi của 2 con dê này.

BlackPink kiếm bao nhiêu tiền từ đêm nhạc Born Pink?

Nhóm nhạc nữ BlackPink dự kiến tổ chức hai đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 29 và 30.7 tới. Cuộc chiến giành vé lần này sẽ rất khốc liệt bởi số lượng người hâm mộ khắp nơi đổ về Hà Nội dù giá vé được cho là không hề dễ chịu.

Trước đó, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã mang về doanh thu hàng triệu USD mỗi đêm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink.

Hàng loạt ghế đá ở thành phố Thủ Đức bị xịt sơn quảng cáo website cá độ

Ngày 27.6, Công an phường Long Thạnh Mỹ (thành phố Thủ Đức) đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy xét nhóm người liên quan vụ hàng loạt ghế đá trong khu dân cư trên địa bàn bị xịt sơn, quảng cáo trang web cá độ trái phép.

Nhiều ghế đá đặt bên trong quán cà phê cũng bị nhóm người xịt sơn, quảng cáo trang web cá độ TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, từ phản ánh của người dân, chúng tôi đến các tuyến đường số 13, đường 24, đường Nguyễn Xiển, hẻm 200 Nguyễn Văn Tăng và nhiều con hẻm khác trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ (thành phố Thủ Đức), ghi nhận hàng loạt ghế đá bị xịt sơn đủ màu, quảng cáo trái phép. Đáng chú ý, nội dung quảng cáo là một trang web đánh bạc, cá cược trực tuyến.

Chỉ tính riêng đường số 13 (phường Long Thạnh Mỹ), có khoảng 10 ghế đá bị xịt sơn với nội dung quảng cáo cá độ trực tuyến. Các ghế đá này được đặt trước nhà dân, các quán cà phê.

Tương tự, nhiều ghế đá trước một cổng chùa trên đường Nguyễn Xiển cũng bị xịt sơn có nội dung quảng cáo một trang web cá cược trực tuyến.

Theo người dân sống trên đường số 13 (phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức), vụ việc này chỉ vừa mới xảy ra vào đêm 26.6. Một dân quân của phường cho hay, có thể nhóm người lợi dụng đêm tối, khi người dân đã đi ngủ thì tới xịt sơn quảng cáo trái phép. Đây không chỉ là hành vi gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa an ninh trật tự nghiêm trọng.

Dù trước con hẻm có đặt biển: "Chú ý khu vực có gắn camera giám sát" nhưng nhóm xịt sơn vẫn xịt sơn, quảng cáo cá độ TRẦN DUY KHÁNH

Theo clip của người dân cung cấp, khoảng 21 giờ ngày 26.6, có hai người đàn ông chạy xe máy mang theo nhiều bình sơn xịt. Hai người này đi vào từng ghế đá, dùng khung cố định rồi xịt nội dung như trên, sau đó thì dùng điện thoại chụp hình lại.

Cũng trong ngày 27.6, đại diện UBND phường Long Thạnh Mỹ đã tiếp nhận thông tin, cử lực lượng chức năng đi xác minh, xử lý nhóm người xịt sơn quảng cáo trang web cá độ.

