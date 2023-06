Xem nhanh 12h: Xôn xao vụ nổ súng vì bị tạt bia | Diễn biến vụ giảng viên bị tố gạ tình

Công an nói về thông tin 3 luật sư vụ Tịnh thất Bồng Lai "tạm lánh" sang Mỹ

Ngày 26.6.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết quyết định truy tìm 3 người hành nghề luật sư (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) vẫn đang tiếp diễn, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức); Luật sư Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6) và Luật sư Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, cùng TP.HCM)

Các luật sư này là 3 trong 5 luật sư đã tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Đình chỉ cơ sở mầm non Hà My sau vụ dùng lược đánh trẻ

Ngày 26.6.2023, bà Vũ Thị Mai Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn (tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), đã ký quyết định số 14 về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My (địa chỉ tại số 14/20 Trần Nguyên Hãn) do liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Liễu, chủ cơ sở mầm non Hà My, đánh trẻ bằng lược vào bàn chân.

Lãnh đạo lâm trường ở Quảng Bình trình báo mất trộm hàng trăm triệu đồng

Ngày 26.6.2023, ông Nguyễn Ngọc Vương, Giám đốc Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang (tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết đơn vị này vừa bị kẻ trộm đột nhập, lấy mất hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng sáng 25.6. Kẻ trộm đột nhập trụ sở Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, cạy phá cửa phòng thủ quỹ, phòng kế toán rồi mang két sắt ra ngoài.

Theo trình báo, tiền bị mất ước tính khoảng 400 - 500 triệu đồng (chưa được kiểm đếm) chứa bên trong két sắt bị kẻ trộm phá hỏng và lấy đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu xuất hiện sau cuộc nổi loạn Wagner

Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố sáng 26.6, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được nhìn thấy ngồi trên máy bay và sau đó nghe báo cáo tại một sở chỉ huy của nhóm Zapad (tức phía tây) của Nga.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Shoigu xuất hiện sau sự biến mà chính quyền Moscow gọi là cuộc nổi loạn vũ trang của nhóm quân sự tư nhân Wagner.

