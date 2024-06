Chung cư LuxGarden do công ty Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Công ty Đất Xanh) làm chủ đầu tư. Dự án này đi vào hoạt động từ năm 2018.

Theo thiết kế ban đầu, dự án có 3 tuyến đường là D8, D7 và N14 (trong đó, trên sổ hồng đường D8, D7 là đường D3) để kết nối với các trục giao thông khác trên địa bàn. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm chung cư đi vào hoạt động, đường N14 hiện đang bị trưng dụng cho mục đích khác; còn đường D7 thì trong tình trạng "cửa đóng then cài", rào cao chót vót.

Cư dân chung cư LuxGarden đi ké đường container: ‘Ông bà che chở mới về tới nhà’

Để đi về mỗi ngày, cư dân chung cư LuxGarden hiện tại đang “đi ké" con đường D8. Đây là tuyến đường do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 9 tỉ đồng để xây dựng từ năm 2008.

Theo những cư dân chung cư LuxGarden, hằng ngày, tuyến đường D8 có hàng trăm lượt xe tải, xe container ra vào các cảng Lotus, cảng Rau Củ, cảng Con Gấu và nhiều kho bãi khác trên đường Nguyễn Văn Quỳ.

Đặc biệt, vào những giờ xuất - nhập cảng, xe container đậu kín 2 bên đường, gây cản trở lưu thông.

Cạnh đó, việc thiếu đèn chiếu sáng, rác thải chất đống cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an toàn giao thông tại khu vực này.

Không chỉ lo ngại về việc đi chung với container, các cư dân LuxGarden còn nơm nớp nỗi sợ phải đối mặt với chó dữ mỗi khi ra đường.

Xe container xếp hàng dài 2 bên đường

Theo công văn số 7255 ngày 30.11.2023 của UBND quận 7 gửi Ban Quản trị chung cư LuxGarden, UBND quận đã giao UBND phường Phú Thuận phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Công an quận, Ban An toàn giao thông quận rà soát, lập lại trật tự an toàn giao thông, lập kế hoạch tính toán bảng cấm dừng, cấm đỗ, biển báo hạn chế tốc độ và kế hoạch kiểm tra an toàn giao thông trên đoạn tuyến này. Tuy nhiên, xe container vẫn ngang nhiên đỗ bất chấp biển cấp dừng, đỗ chỉ cách đó vài bước chân.

Cạnh đó, công văn số 7255 còn nêu tuyến đường D7 và N14 là đường nằm trong quy hoạch, hiện nay chưa có chủ đầu tư thực hiện và thành phố chưa giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư thực hiện tuyến đường này.

Do đó, UBND quận 7 tổ chức rà soát, trong thời gian tới nếu có nhà đầu tư thì sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP.HCM để đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

Trong trường hợp chưa có đơn vị thực hiện dự án bằng vốn ngoài ngân sách, UBND quận 7 giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 và Sở Giao thông vận tải đề xuất đưa vào danh mục kiến nghị đầu tư công, dùng vốn ngân sách để thực hiện.

Trong khi chờ chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tiếp tục bàn thảo thì hơn 2.000 cư dân chung cư LuxGarden vẫn tiếp tục sống trong bất an do thiếu một lối đi riêng. Và cư dân vẫn ngày một mong chờ ngày lối đi thành hình.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 24.4.2023, UBND quận 7 đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty Đất Xanh thực thi trách nhiệm làm đường như đã cam kết.

Tuy nhiên, đến ngày 25.5.2023, chủ đầu tư Đất Xanh có văn bản trả lời UBND quận 7 là họ không có trách nhiệm mở 2 con đường D7 và N14.