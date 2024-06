Xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản là như thế nào?

Trong bối cảnh tội phạm lừa đảo qua mạng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định yêu cầu giao dịch chuyển tiền có giá trị trên 10 triệu đồng/giao dịch, hoặc tổng số tiền giao dịch vượt quá 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học khớp đúng với dữ liệu được lưu trong CCCD gắn chip của khách hàng do cơ quan công an cấp. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1.7. Các ngân hàng đang chạy đua để cập nhật ứng dụng, tăng cường tính năng nhận dạng khuôn mặt khách hàng, cập nhật thông tin khớp với cơ sở dữ liệu dân cư. Khách hàng thì đang loay hoay cập nhật, người làm được ngay, người làm mãi chưa xong.

Giao dịch viên của HDBank giúp khách hàng xác thực sinh trắc học HDBANK

Theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1.7, giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng mỗi ngày bắt buộc phải xác thực khuôn mặt với mẫu đã khớp với cơ sở dữ liệu tập trung về dân cư.

Dấu hiệu sinh trắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của CCCD, tài khoản VneID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng.

Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất. Đặc biệt, kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo thì cũng có thể lấy lại tiền.

Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền, cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước gắn chip.

Theo đại diện ngân hàng HDBank, công nghệ eKYC đã và đang rất phát triển nhưng tỉ lệ gian lận vẫn có. Khi xác thực với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thì các ngân hàng sẽ có dữ liệu sạch, chính xác và cập nhật nhất của khách hàng.

Do đó, phương thức xác thực sinh trắc học sẽ tăng cường an toàn các giao dịch cho khách hàng và ngân hàng. Bởi công nghệ này sẽ hạn chế tối đa khả năng làm giả với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay, do dựa vào những đặc điểm độc nhất của mỗi người.

Trước quy định mới, các ngân hàng đang chạy đua để cập nhật ứng dụng, tăng cường tính năng xác khuôn mặt khách hàng, cập nhật thông tin khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.

Theo ghi nhận, việc thu thập, xác thực sinh trắc học bước đầu có thể gặp chút ít trở ngại do khách hàng chưa hiểu biết ở khâu cập nhật, phần lớn ở khâu quét NFC trên CCCD.

Trước tình hình này, gần như tất cả các ngân hàng đều đã truyền thông, hướng dẫn chi tiết, cụ thể tới khách hàng các bước thực hiện cung cấp dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng của các ngân hàng.