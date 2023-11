Xem nhanh 12h: Xôn xao vụ ‘đại náo’ trụ sở công an | Kế hoạch cướp ngân hàng như phim

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.11.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Điều tra vụ người phụ nữ gây náo loạn trụ sở công an xã ở Hải Phòng

Video ghi lại cảnh người phụ nữ xông vào và gây náo loạn trụ sở Công an xã An Đồng (tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) được chia sẻ trên mạng xã hội vào chiều 25.11 đã khiến người xem xôn xao.

Không chỉ liên tục văng tục, chửi bới, người phụ nữ còn đập đổ hàng loạt xe máy, ném gạch đá ra sân ngay tại trụ sở Công an xã An Đồng.

Điều tra vụ người phụ nữ gây náo loạn trụ sở công an xã ở Hải Phòng

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Lập “sào huyệt” trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim

Vụ hai thanh niên cướp và đâm chết bảo vệ tại phòng giao dịch Ngân hàng BIDV ở thành phố Đà Nẵng đã khiến dư luận phẫn nộ vài ngày qua.

Chiều 26.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan này tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và bị can Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "giết người".

Không chỉ liều lĩnh, manh động mà trước khi cướp, hai bị can này còn lập "sào huyệt" và lên kế hoạch tỉ mỉ như phim.

Vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: Lập 'sào huyệt' trên đèo Hải Vân, lên kế hoạch như phim

Khói đen cuồn cuộn bao trùm kho chứa hóa chất và hạt nhựa ở Hải Phòng

Chiều 26.11, vụ cháy kinh hoàng tại kho chứa hóa chất và hạt nhựa ở thôn Tam Sơn (xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) khiến người dân chứng kiến dù đứng xa vẫn có thể nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn cao đến cả trăm mét.

Sau gần 90 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Khói đen cuồn cuộn bao trùm kho chứa hóa chất và hạt nhựa ở Hải Phòng

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.11.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.