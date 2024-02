Xem nhanh 20h: Công ty bỏ rơi khách Đài Loan tuyên bố phá sản | 'Mò kim đáy bể' mua vé máy bay

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Vụ 300 du khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc: Công ty phía Đài Loan tuyên bố phá sản

Công ty du lịch quốc tế Mega (Niên Đại Travel), đơn vị vận hành We Love Tour, đã bị khai trừ khỏi thành viên Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan vào ngày 16.2. Trả lời phỏng vấn NOWnews, bà Ngô Mỹ Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan, đã chỉ ra rằng nếu Niên Đại Travel không trả khoản tiền 1,5 triệu Đài tệ theo quy định, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan sẽ rút giấy phép hoạt động.



Chiều 16.2, cơ quan này thông báo phát hiện Niên Đại Travel đang có khoản nợ nước ngoài hơn 10 triệu Đài tệ (khoảng 8 tỉ đồng), trong đó có đoàn du khách du lịch ở đảo Phú Quốc bị truy thu tiền tour, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của du khách. Qua đó, công ty bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 3 tháng.

Tuy nhiên, vào tối qua, Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan thông báo Niên Đại Travel không thể thực hiện hợp đồng do công ty gặp khó khăn về tài chính và đã bị yêu cầu ngừng hoạt động. Đó cũng là cách để ngăn chặn tiếp tục xảy ra những phát sinh mở rộng có khả năng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của du khách, đồng thời duy trì an toàn của các giao dịch, phù hợp với các điều khoản của hiệp hội. Với lý do "có khoản nợ lớn và sự vụ vẫn đang trong quá trình xử lý" nên kể từ 16.2, Niên Đại Travel phải ra khỏi hiệp hội.

Tìm lại những anh hùng: Khi người lính trở về khoác áo nông dân

Trong những ngày đầu của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, đã có 53 cá nhân được phong - truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Gần 10 năm qua, PV Thanh Niên đã tìm lại những cá nhân anh hùng, gia đình anh hùng liệt sĩ ở khắp các tỉnh, thành.

Ngày trồng rừng, đêm đánh cá. Đó là anh hùng Nguyễn Xuân Trường, hiện đang sống ở xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Câu chuyện chiến đấu của ông, ít người biết đến.

Khoác ba lô về vùng quê miền núi Kỳ Lạc (H.Kỳ Anh) xa xôi tít miền tây Nghệ An, ông "khởi nghiệp" với mấy sào ruộng và khai hoang trồng hoa màu. Ít năm sau, tỉnh thu hồi đất làm đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng. Nhà còn 2 sào đất trồng sắn trên đồi, ông dồn sức vào những vốc đất cằn khô khốc, trồng đủ loại rau củ quả.

Năm 2006, UBND xã Kỳ Lạc cấp cho ông 2 ha đất trồng rừng trong rú Ngàn Chô, sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, cách nhà gần 20 km đường rừng, đi bộ nửa ngày mới tới. Ông lại lụi hụi vào khai phá trồng trọt, dựng lán ở luôn trong rẫy có khi cả tuần. "Mình vào làm, nhiều bà con được phân đất trong đó cũng học vào theo", ông cười bảo vậy.

