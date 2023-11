Xem nhanh 20h ngày 10.11: Bắt con trai giám đốc nhà xe Thành Bưởi | Chợ nhà giàu ở TP.HCM lao đao

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Bắt con trai giám đốc nhà xe Thành Bưởi

Ngày 10.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Dương (32 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội "điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi).

Bắt con trai giám đốc nhà xe Thành Bưởi

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định, ngày 30.9.2023, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách BS 50F - 004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - TP.Đà Lạt, trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5.8.2023. Khi lưu thông trên QL20, đoạn qua H.Định Quán (Đồng Nai), xe khách do Tính điều khiển đã gây tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh tụt dốc, tiểu thương chợ nhà giàu bỏ chục triệu học livestream bán hàng

Chợ Tân Mỹ, khu chợ được mệnh danh chợ “nhà giàu” ở quận 7, TP.HCM những ngày đầu tháng 11.2023 trong cảnh vắng vẻ, đìu hiu. Và những tiểu thương tại chợ đang tìm mọi cách thoát khỏi cảnh buôn bán tuột dốc, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19.

Vắng vẻ khách mua hàng, nhiều tiểu thương đành ngồi bấm điện thoại SẦM ÁNH - CHIÊU NGÔ

Tiểu thương chợ nhà giàu than kinh doanh tụt dốc, học bán online cũng ‘không ăn thua’

Bỏ ra hàng chục triệu đồng để học cách livestream. Rồi học cả cách chạy quảng cáo trên Facebook và các sàn thương mại điện tử, những tiểu thương như chị Thu Trang ở chợ Tân Mỹ cho biết đang cố gắng xoay sở đủ đường. Những lúc vắng khách mua tại chợ, chị Trang lại tiếp tục đăng ảnh, bán hàng trực tuyến để “bán được gì thì tốt cái đó”, nhưng “cũng không ăn thua”.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.