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Xem nhanh 20h ngày 10.6: Vì sao giá vàng, bạc ‘sập’ mạnh? | Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 10.6: Vì sao giá vàng, bạc ‘sập’ mạnh? | Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/06/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 10.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng, bạc 'sập' mạnh; Vệ binh Cách mạng bắn vào các căn cứ vùng Vịnh sau khi Mỹ tấn công Iran;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng, bạc 'sập' mạnh

Sáng 10.6, giá vàng và giá bạc liên tiếp có nhiều nhịp giảm giá ngay khi mở cửa giao dịch. Giá mỗi lượng vàng giảm 4,4 triệu đồng, mỗi kg bạc giảm hơn 4 triệu đồng so với chốt ngày 9.6.

Trao đổi với Thanh Niên, TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, trong ngắn hạn, đà giảm liên tục của giá vàng và bạc thế giới chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi trong tâm lý thị trường và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Có thể nói, dòng tiền đầu cơ đang tạm thời rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn để quay trở lại những kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng, bạc 'sập' mạnh

Riêng đối với bạc, mức giảm còn mạnh hơn vàng do bạc vừa mang tính chất kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn như châu Âu và Trung Quốc vẫn tăng trưởng dưới kỳ vọng, nhu cầu công nghiệp đối với bạc bị đánh giá thận trọng hơn, tạo thêm áp lực giảm giá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc giá vàng và bạc giảm sâu hiện nay chưa đồng nghĩa xu hướng giảm sẽ kéo dài trong trung và dài hạn. Đây chủ yếu là giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng nóng trước đó.

Nếu kinh tế toàn cầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ nét hơn hoặc Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh. Vàng và bạc hoàn toàn có thể lấy lại vai trò là kênh trú ẩn và phục hồi đáng kể trong thời gian tới.

Liệu lực lượng Houthi ở Yemen có làm tê liệt thị trường năng lượng?

Cuộc tập kích của Iran, bao gồm mục tiêu ở Kuwait và Bahrain, diễn ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm radar giám sát của Iran gần eo biển để đáp trả một vụ rơi máy bay trực thăng Apache vào hôm 9.6 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là do Iran gây ra.

Sự leo thang bạo lực làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã bùng phát từ ngày 28.2, khi Israel và Mỹ cùng tấn công Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách bắn vào các nước láng giềng vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ và gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng.

Xem nhanh 20h ngày 10.6: Vì sao giá vàng, bạc ‘sập’ mạnh? | Iran dội tên lửa vào căn cứ Mỹ

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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