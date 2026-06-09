Xem nhanh 20h ngày 9.6: Nhập siêu 'khủng' hơn 15 tỉ USD, Cục Hải quan nói gì | Phi hành gia NASA lên mặt trăng mặc Prada

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cục Hải quan nói về nhập siêu 'khủng' hơn 15 tỉ USD

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính từ đầu năm tới ngày 7.6, Việt Nam đã nhập siêu 15,36 tỉ USD. Đây là hiện tượng lạ từ trước tới nay.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên tại buổi gặp mặt báo chí sáng 9.6, tại Hà Nội, ông Ngô Như An, Phó trưởng ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Cục Hải quan, Bộ Tài chính), cho biết, 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 13,81 tỉ USD. Cập nhật mới nhất đến ngày 7.6, nhập siêu đã nâng lên 15,36 tỉ USD.

Nhập siêu tăng cao so với các năm trước xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Hàng hóa nhập siêu chủ yếu đến từ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; quý 1 nhập siêu 3,65 tỉ USD, lũy kế 5 tháng đầu năm nhập siêu 13,61 tỉ USD.

Thứ hai là nhóm dầu thô. Thời gian qua, căng thẳng ở Trung Đông dẫn đến giá dầu tăng cao, tác động làm giá trị nhập khẩu dầu thô của Việt Nam tăng lên.

Cục Hải quan nói về nhập siêu 'khủng' hơn 15 tỉ USD

Thứ ba là nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, ô tô và linh kiện phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh. Điều này có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu, chủ động dự phòng để đảm bảo hoạt động sản xuất và thực hiện các đơn hàng đã ký kết.

"Trong khi nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu nhìn chung lại có xu hướng giảm. Tổng hòa các khía cạnh tác động mạnh tới cán cân thương mại", ông An nói.

Về xu hướng, diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu, cán cân thương mại thời gian tới, theo ông An, dự báo rất khó, bởi những biến động liên quan đến chiến tranh, tình hình quốc tế thay đổi liên tục.

Tuy nhiên, qua số liệu theo dõi, cơ quan hải quan nhận thấy tình hình nhập siêu đã có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ví dụ, đầu tháng 6 vẫn nhập siêu nhưng mức độ thấp hơn trước đó.

Khi phi hành gia NASA lên mặt trăng mặc đồ hiệu Prada

Hãng thông tấn Reuters vừa dẫn lại công bố đầy bất ngờ của nhà mốt Ý Prada vào hôm chủ nhật vừa qua, giới thiệu bộ trang phục lớp trong (undergarment) dành riêng cho các phi hành gia NASA khi lên Mặt trăng. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho tham vọng trở thành thương hiệu xa xỉ lớn đầu tiên thâm nhập vào ngành công nghiệp vũ trụ của ông lớn thời trang này.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ đồ bó sát cơ thể này được tạo ra từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Prada và Axiom Space, một "ông lớn" trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng vũ trụ có trụ sở tại Houston (Mỹ). Điểm đặc biệt của bộ trang phục là các ống thông gió và làm mát bằng chất lỏng được dệt trực tiếp, tinh tế vào các thớ vải.

Xem nhanh 20h ngày 9.6: Nhập siêu 'khủng' hơn 15 tỉ USD, Cục Hải quan nói gì | Phi hành gia NASA lên mặt trăng mặc Prada

Xuất hiện bên cạnh ma-nơ-canh mặc bộ trang phục mới tại sự kiện ở Manhattan (Mỹ), ông Lorenzo Bertelli, Giám đốc tiếp thị của Prada, tự hào: "Chúng tôi thực sự sở hữu năng lực và bí quyết công nghệ rất rộng". Đồng quan điểm, ông Jonathan Cirtain, Giám đốc điều hành của Axiom Space, cũng nhận định rằng chuyên môn để phát triển các sản phẩm thám hiểm không gian đôi khi có thể đến từ những ngành công nghiệp tưởng chừng như chẳng liên quan gì nhau.

Thực tế, đây không phải lần đầu Prada "chạm ngõ" không gian. Bước đi mới này tiếp nối thành công vang dội của hãng vào năm 2024 khi ra mắt bộ đồ du hành vũ trụ bên ngoài, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis 4 của NASA vào năm 2028.

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