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Xem nhanh 20h ngày 8.6: Không khí lạnh 12 năm mới gặp sắp tràn xuống miền Bắc | Ngọc ‘sùi’ vừa bị khởi tố là ai?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.6: Không khí lạnh 12 năm mới gặp sắp tràn xuống miền Bắc | Ngọc ‘sùi’ vừa bị khởi tố là ai?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/06/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 8.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?; Không khí lạnh 12 năm mới gặp khiến miền Bắc giảm 7 độ, mưa trên 250 mm;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngọc ‘sùi’ vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?

Chiều 8.6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huỳnh Bích Ngọc (tức Ngọc "sùi") và 6 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h ngày 8.6: Không khí lạnh 12 năm mới gặp sắp tràn xuống miền Bắc | Ngọc ‘sùi’ vừa bị khởi tố là ai?

Đây là ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa doanh nghiệp gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo Công an TP.Hà Nội, Ngọc có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Bị can này đang bị tạm giam trong một vụ án khác cũng do Công an TP.Hà Nội thụ lý điều tra. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Được biết, Bùi Huỳnh Bích Ngọc sở hữu kênh TikTok "Ngọc Sùi Official" với hơn 640.000 lượt theo dõi. Các video của Ngọc có nội dung rao giảng đạo lý giang hồ, cuộc sống "đàn anh". Những video trên trang của Ngọc thu hút lượng tương tác lớn, có video lên tới 27 triệu lượt xem.


Không khí lạnh 12 năm mới gặp khiến miền Bắc giảm 7 độ, mưa trên 250 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống biên giới nước ta, chiều tối và đêm 8.6 sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc.

Không khí lạnh 12 năm mới gặp khiến miền Bắc giảm 7 độ, mưa trên 250 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ năm 1979 - 2025, trong tháng 6 có 25 đợt không khí lạnh, trung bình 0,53 đợt/năm; từ năm 1991 đến nay chỉ có 7 đợt trong tháng 6, trung bình 0,2 đợt/năm.

Đáng chú ý, từ năm 2014 - 2025 (12 năm) không xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6. "Như vậy có thể thấy trái đất đang ấm lên, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn", ông Hưởng nói.

Dự báo chi tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 8.6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc Bắc bộ, sau đó là Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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