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Xem nhanh 20h ngày 7.6: Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ | Chủ tiệc khiêng quan tài diễu phố nói gì?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 7.6: Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ | Chủ tiệc khiêng quan tài diễu phố nói gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/06/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 7.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn 'trải nghiệm';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ

Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ).

Các bị can đã bị khởi tố gồm: ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thái Đăng, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là Phó bí thư thường trực xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ; ông Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ; ông Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ), hiện là công chức tại Ban Xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24.5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ).

Xem nhanh 20h ngày 7.6: Bắt nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ | Chủ tiệc khiêng quan tài diễu phố nói gì?

Theo điều tra, trong giai đoạn 2021 - 2023, các bị can nói trên đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo quy định tại Quy định 113-QĐ/TU ngày 6.1.2021 để chi sai quy định.

Sau đó, họ lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án hình sự tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ) đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn 'trải nghiệm'

Ngày 7.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các phòng chuyên môn của Công an thành phố Cần Thơ, mời làm việc đối với chủ hộ đã tổ chức bữa tiệc có hành vi khiêng quan tài vừa diễu phố vừa nhảy múa gây chú ý dư luận.

Theo lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng, khi cơ quan chức năng hỏi về mục đích thực hiện hành vi trên, chủ tiệc cho biết đây là lần thứ 3 tổ chức tiệc sinh nhật và muốn làm như vậy để "trải nghiệm". Người này cho hay năm nay không làm tiệc nội bộ như 2 lần trước, mà cho khiêng quan tài ra hẳn dải phân cách giữa đường phố.

Vụ khiêng quan tài diễu phố phản cảm ở Cần Thơ: Chủ tiệc nói muốn ‘trải nghiệm’

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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