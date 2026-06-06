Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng, bạc giảm mạnh, đến lúc 'bắt đáy' chưa?

Sáng 6.6, thị trường vàng và bạc trong nước tiếp tục chứng kiến một phiên lao dốc mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm thêm tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày, nâng tổng mức giảm từ đầu tháng lên gần 10 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao đang chịu khoản lỗ rất lớn. Giá vàng, bạc đều giảm mạnh, nhưng liệu đây đã là thời điểm thích hợp để "bắt đáy" kim loại quý hay chưa?

Xem nhanh 20h ngày 6.6: Vàng, bạc giảm sâu, có nên ‘bắt đáy’? | Cảnh báo lừa tuyển mẫu World Cup 2026

Cảnh báo chiêu lừa 'tuyển người mẫu đồng hành World Cup 2026'

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, bằng cách giả mạo tuyển người mẫu, diễn viên, đại diện thương hiệu để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên và sức hút từ các sự kiện lớn như World Cup 2026, các đối tượng tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, website hoặc các hội nhóm giả mạo công ty truyền thông, trung tâm đào tạo nghệ thuật, nhãn hàng nổi tiếng.

Nhiều trường hợp còn quảng cáo liên quan đến các chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 nhằm tạo sự tin tưởng cho người tham gia.

Cảnh báo chiêu lừa 'tuyển người mẫu đồng hành World Cup 2026'

Sau khi tiếp cận và tạo dựng lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các nhóm kín trên Telegram, Zalo...

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới nhiều hình thức như phí xác minh tài khoản, phí giữ chỗ, tiền đặt cọc, phí đồng phục hoặc thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng thường hoàn trả một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó tiếp tục yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn với lời hứa sẽ được hoàn tiền và nhận thưởng cao.

Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải nộp thêm tiền để mở khóa tài khoản, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.