Xem nhanh 20h ngày 4.6: Vì sao chưa điều hành giá xăng E10? | Sẽ đóng tài khoản ngân hàng 'ngủ đông'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao chưa điều hành giá xăng E10?

Chiều 4.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay, nhưng chưa có giá xăng E10.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4.6, chỉ có 3 mặt hàng, gồm: xăng, E5RON 92, dầu diesel và dầu mazut. Xăng E10 chưa được bổ sung vào danh mục sản phẩm được liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá định kỳ.Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, do xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở.

Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, xác định kể từ ngày 1.6, xăng E10 là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95. Theo đó, khi Chính phủ ban hành nghị quyết này, Bộ Công thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Xem nhanh 20h ngày 4.6: Vì sao chưa điều hành giá xăng E10? | Sẽ đóng tài khoản "ngủ đông" từ 3 năm?



Sẽ đóng tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' 3 năm trở lên

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định đóng tài khoản thanh toán (TKTT) khi không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên (tính từ thời điểm phát sinh giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản thanh toán), trừ trường hợp có thỏa thuận trước với chủ TKTT về việc đóng tài khoản thanh toán. Theo ban soạn thảo, đề xuất này nhằm xử lý các trường hợp TKTT "rác", tài khoản không hoạt động trong thời gian dài.

Sẽ đóng tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' 3 năm trở lên

Thực tế phát sinh các trường hợp tài khoản thanh toán "rác", "không hoạt động" trong thời gian dài, đòi hỏi phải có hành lang pháp lý để xử lý. TKTT hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không phát sinh giao dịch trong thời gian dài hoặc không còn nhu cầu sử dụng (tài khoản ngủ đông). TKTT nặc danh, mạo danh do các đối tượng tội phạm sử dụng giấy tờ cũ của khách hàng để mở TKTT hoặc sử dụng giấy tờ giả để mở TKTT.

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