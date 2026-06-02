Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nhiều hãng xe lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10?

Từ ngày 1.6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công thương. Bên cạnh những kỳ vọng về giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, việc chuyển đổi sang E10 cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn liên quan đến khả năng tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam.

Trong những ngày gần đây, sau yêu cầu rà soát từ cơ quan quản lý, nhiều hiệp hội và hãng xe đã đồng loạt công bố đánh giá về mức độ phù hợp của phương tiện với xăng E10. Những thông tin này phần nào giúp người dùng có thêm cơ sở để xác định liệu chiếc xe mình đang sử dụng có thể vận hành ổn định với loại nhiên liệu mới hay không.

Nhiều hãng xe lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10?



Nhiều thí sinh 'dừng chân' ở câu cuối bài hình nhưng vẫn cho là đề toán dễ?

Rời phòng thi môn toán sau 120 phút làm bài, trưa ngày 2.6, các thí sinh của TP.HCM hớn hở sà vào vòng tay ba mẹ sau kỳ thi lớp 10 đầy căng thẳng. Những cái ôm thắm thiết, vài chiếc hôn vội động viên tinh thần càng làm cho nụ cười trên môi các em thêm rạng rỡ.

Xem nhanh 20h ngày 2.6: Xe nào ‘sống khỏe’ với xăng E10? | Thí sinh TP.HCM nói gì về đề toán?

Đáng chú ý là sự bàn luận sôi nổi về đề toán thi lớp 10 năm nay của các thí sinh. Đa số các em đều nhận định đề năm nay phù hợp với năng lực học sinh, có phần dễ hơn so với năm ngoái và cảm thấy rất vui vì mình đã làm tốt bài thi lần này.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.