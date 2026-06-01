Xem nhanh 20h ngày 1.6: 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm | Mỹ - Iran tiếp tục tấn công qua lại
Xem nhanh 20h ngày 1.6: 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm | Mỹ - Iran tiếp tục tấn công qua lại

01/06/2026 20:00 GMT+7

"Xem nhanh 20h" ngày 1.6 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lật tẩy công nghệ dùng chất 6-Benzylaminopurine để ép giá đỗ mập mạp, triệt tiêu rễ; Mỹ - Iran tiếp tục tấn công qua lại; Tổng thống Belarus cảnh báo có một mục tiêu lớn tại Ukraine;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lật tẩy công nghệ dùng chất 6-Benzylaminopurine để ép giá đỗ mập mạp, triệt tiêu rễ

Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn Định (34 tuổi, ở Hà Nội) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm 45 ngày đêm "tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", PC03 tăng cường trinh sát, chú trọng quét sạch các tụ điểm vi phạm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài nguyên liệu truyền thống như đỗ xanh, vôi cục và nước giếng, để giá đỗ có vẻ ngoài "bắt mắt", các nghi phạm đã pha thêm một loại hóa chất có tên là 6-Benzylaminopurine.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các chủ cơ sở này chỉ dùng tiếng lóng với nhau gọi là "nước kẹo". Chất 6-Benzylaminopurine hoàn toàn không có trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm hay thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Các nghi phạm thừa nhận hoàn toàn biết rõ loại "nước kẹo" này bị Nhà nước cấm và gây nguy hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, họ vẫn bất chấp pha vào nước ngâm ủ nhằm triệt tiêu phần rễ, ép thân cây giá phải to mập, mọng nước, tăng trọng lượng để dễ bán.

Mỹ - Iran tiếp tục tấn công qua lại

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng 1.6 thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công "tự vệ" nhắm vào radar và trạm chỉ huy - kiểm soát cho máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Goruk và đảo Qeshm.

Mỹ lại tấn công trạm chỉ huy UAV, Iran trả đũa

Theo CENTCOM, những đợt tấn công được tính toán và có chủ đích diễn ra trong ngày 30.5 và 31.5 nhằm đáp trả các hành động mà Mỹ cho là khiêu khích từ phía Iran, gồm vụ bắn rơi UAV MQ-1 của Mỹ hoạt động trên không phận quốc tế.

CENTCOM cho rằng máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng cách vô hiệu hóa các hệ thống phòng không, một trạm kiểm soát mặt đất và 2 UAV tấn công một chiều của Iran đe dọa tàu thuyền qua lại khu vực. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tập kích một căn cứ không quân của Mỹ tại khu vực để trả đũa việc Mỹ tấn công tháp viễn thông trên đảo Sirik, theo Reuters. IRGC không nêu rõ căn cứ nằm ở đâu nhưng trong ngày 1.6, quân đội Kuwait thông báo lực lượng phòng không đã đối phó một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa.

Kuwait là đồng minh của Mỹ và cũng bị tấn công sau khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào ngày 28.2. Mỹ và Iran ngừng bắn từ đầu tháng 4 nhưng thỉnh thoảng vẫn tấn công qua lại trong lúc đàm phán diễn ra.

Tuần trước, một đợt ăn miếng trả miếng cũng xảy ra và hai bên dùng từ ngữ tương tự để thông báo.


