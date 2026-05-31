Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 31.5: VKS lên tiếng vụ 6 cựu chiến binh kêu oan | Xác minh người xưng thầy dạy lái cãi CSGT
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 31.5: VKS lên tiếng vụ 6 cựu chiến binh kêu oan | Xác minh người xưng thầy dạy lái cãi CSGT

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
31/05/2026 21:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 31.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?; Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM từng chỉ ra vụ án có nhiều vi phạm tố tụng, mâu thuẫn chứng cứ và yêu cầu điều tra lại để tránh làm oan 6 cựu chiến binh.

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì

Ngày 2.6, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội "hủy hoại rừng", sau hơn 11 năm theo đuổi hành trình kêu oan.

Đáng chú ý, sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) hủy toàn bộ các bản án kết tội để điều tra lại, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM) đã có văn bản hướng dẫn việc kiểm sát điều tra. Trong đó chỉ ra nhiều vấn đề về vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và chứng cứ cần được làm rõ nhằm tránh làm oan người vô tội.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Khi bị CSGT kiểm tra vì để học viên đi sai làn, thầy dạy lái xe không hợp tác mà còn có những lời lẽ thiếu chuẩn mực rồi về trích xuất camera đăng lên mạng xã hội.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Sáng 31.5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm rõ những vi phạm của ông K.C.T (48 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội), người tự xưng là giáo viên dạy lái xe nhưng để học viên đi sai làn đường và có nhưng lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với lực lượng CSGT.

Trước đó, ngày 29.5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video với lời mô tả: "Anh là K.C.T, em có biết anh không. Sau ra đường cứ nhận là em của anh T. có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?".

Nội dung video thể hiện lái xe ô tô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc QL1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên, hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì, (thuộc P.Phúc Lợi, Hà Nội).

Sau khi bị CSGT kiểm tra, ông K.C.T. ngồi trên xe và lớn tiếng hỏi "em biết anh không?".

Dù cảnh sát giải thích "đây là làn xe mô tô, không phải làn ô tô", nhưng ông T. vẫn cố nói "em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?". Rồi nói: "Anh là K.C.T, em biết anh không?".

Thậm chí ông T. còn thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Nắm thông tin phản ánh, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo làm rõ, mời ông T. tới làm việc.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 29.5: Người dân nói gì về xử phạt qua camera AI | Kỷ lục của Messi tại World Cup 2026

Xem nhanh 20h ngày 29.5: Người dân nói gì về xử phạt qua camera AI | Kỷ lục của Messi tại World Cup 2026

‘Xem nhanh 20h’ ngày 29.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Công an TP.HCM: Người dân ‘tâm phục khẩu phục’ với việc xử phạt qua camera AI; Messi chính thức dự World Cup thứ 6, Argentina mang lực lượng vô địch đến Bắc Mỹ;...

Xem nhanh 20h ngày 30.5: Báo cáo Chính phủ vụ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế 15 ngàn | Ăn thỏa thích buffet sầu riêng ở TP.HCM

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Bản Tin Tổng Hợp Thời Sự Hôm Nay tin tức thời sự Thời Sự Toàn Cảnh xem nhanh 20h ngày 31.5 6 cựu chiến binh viện kiểm sát kêu oan vi phạm giao thông CSGT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận