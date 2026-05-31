Xem nhanh 20h ngày 31.5: VKS lên tiếng vụ 6 cựu chiến binh kêu oan | Xác minh người xưng thầy dạy lái cãi CSGT

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?

Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM từng chỉ ra vụ án có nhiều vi phạm tố tụng, mâu thuẫn chứng cứ và yêu cầu điều tra lại để tránh làm oan 6 cựu chiến binh.

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì

Ngày 2.6, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội "hủy hoại rừng", sau hơn 11 năm theo đuổi hành trình kêu oan.

Đáng chú ý, sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) hủy toàn bộ các bản án kết tội để điều tra lại, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM) đã có văn bản hướng dẫn việc kiểm sát điều tra. Trong đó chỉ ra nhiều vấn đề về vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và chứng cứ cần được làm rõ nhằm tránh làm oan người vô tội.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Khi bị CSGT kiểm tra vì để học viên đi sai làn, thầy dạy lái xe không hợp tác mà còn có những lời lẽ thiếu chuẩn mực rồi về trích xuất camera đăng lên mạng xã hội.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Sáng 31.5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang làm rõ những vi phạm của ông K.C.T (48 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội), người tự xưng là giáo viên dạy lái xe nhưng để học viên đi sai làn đường và có nhưng lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với lực lượng CSGT.

Trước đó, ngày 29.5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video với lời mô tả: "Anh là K.C.T, em có biết anh không. Sau ra đường cứ nhận là em của anh T. có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?".

Nội dung video thể hiện lái xe ô tô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc QL1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên, hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì, (thuộc P.Phúc Lợi, Hà Nội).

Sau khi bị CSGT kiểm tra, ông K.C.T. ngồi trên xe và lớn tiếng hỏi "em biết anh không?".

Dù cảnh sát giải thích "đây là làn xe mô tô, không phải làn ô tô", nhưng ông T. vẫn cố nói "em không biết anh mà lại bảo làn ô tô?". Rồi nói: "Anh là K.C.T, em biết anh không?".

Thậm chí ông T. còn thách thức: "Anh không quan tâm, nhà anh ở đây, bây giờ anh đang vội, anh không đỗ mà anh đi, bây giờ em muốn bắt anh không?".

Nắm thông tin phản ánh, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo làm rõ, mời ông T. tới làm việc.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.