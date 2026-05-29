Xem nhanh 20h ngày 29.5: Người dân nói gì về xử phạt qua camera AI | Kỷ lục của Messi tại World Cup 2026

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Messi chính thức dự World Cup thứ 6, Argentina mang lực lượng vô địch đến Bắc Mỹ

Rạng sáng 29.5 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tâm điểm là Lionel Messi, người chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Nếu ra sân tại giải đấu sắp tới, Messi cùng Cristiano Ronaldo sẽ trở thành những cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Dù đã 39 tuổi, siêu sao của Inter Miami vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Argentina.

HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng giúp Argentina đăng quang tại World Cup 2022. Trong danh sách được công bố có 17 cầu thủ từng vô địch thế giới tại Qatar, nổi bật là Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez và Julián Álvarez.

Bên cạnh dàn trụ cột giàu kinh nghiệm, Argentina cũng mang đến một số gương mặt trẻ như Nico Paz, Giuliano Simeone hay Thiago Almada nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Argentina năm 2018, Scaloni đã giúp đội bóng này giành Copa America 2021, Finalissima 2022 và World Cup 2022. Với lực lượng ổn định cùng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Argentina tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Công an TP.HCM: Người dân ‘tâm phục khẩu phục’ với việc xử phạt qua camera AI

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM), hệ thống camera phạt nguội được tích hợp nhiều tính năng, đảm bảo việc ghi nhận thông tin xử phạt chính xác nhất. Từ đó, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

