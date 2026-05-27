Xem nhanh 20h ngày 27.5: Lý do Hà Nội mất điện nhiều nơi | Khen thưởng lực lượng phá án thành công vụ nổ súng ở Bến Thành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội mất điện đột ngột nhiều nơi, EVNHANOI nói gì?

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhưng tại nhiều khu vực dân cư xảy ra mất điện đột ngột vào buổi chiều và tối. EVNHANOI khẳng định, mất điện đột ngột không phải do lịch cắt điện luân phiên.

Ghi nhận tại khu tập thể B5, B6 Thanh Xuân Bắc, P.Thanh Xuân, tình trạng mất điện đột ngột xảy ra tối ngày 25.5, kéo dài khoảng hơn 2 giờ thì có điện trở lại. Sang đến chiều ngày 26.5, tình trạng mất điện xảy ra khoảng 18 giờ, đúng giờ nấu ăn khiến đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn. Buổi tối cùng ngày, khu vực này có thêm 3 lần mất điện.

Hà Nội mất điện đột ngột nhiều nơi, EVNHANOI nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hùng, Tổ phó Tổ dân phố 8, P.Thanh Xuân, cho hay thời gian mất điện không kéo dài, nhiều nhất là 2 tiếng, ngắn là khoảng 30 phút. Mỗi khi mất điện, ông Hùng đều gọi nhân viên điện lực đến kiểm tra để đóng điện trở lại.

"Thông thường khi cắt điện, bên điện lực đều có thông báo trước nhưng đây là mất điện do sự cố quá tải. Mất điện xảy ra vào khung giờ tối, đây là thời điểm người dân sử dụng điện nhiều nhất. Khi được thông báo về sự cố, nhân viên điện lực đều đến kiểm tra, khắc phục nhanh", ông Hùng nói.

Khen thưởng 'nóng' 6 tập thể phá án thành công vụ nổ súng ở Bến Thành

Chiều 27.5, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM tổ chức buổi trao thưởng đột xuất cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, kịp thời phá thành công vụ nổ súng ở Bến Thành (TP.HCM). Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao thưởng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM.

Về phía lực lượng công an có trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện Ban giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM.

Xem nhanh 20h ngày 27.5: Lý do Hà Nội mất điện nhiều nơi | Khen thưởng lực lượng phá án thành công vụ nổ súng ở Bến Thành

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp trao thư khen và hoa chúc mừng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án, bao gồm: Công an TP.HCM; Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần đấu tranh hiệp đồng phá án của các đơn vị. Và nhấn mạnh đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố quốc tế, khi cả nạn nhân và các đối tượng gây án đều mang quốc tịch nước ngoài.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần phá án thần tốc của lực lượng công an. "Chỉ trong vòng 72 giờ, một khoảng thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng tội phạm. Chiến công xuất sắc này là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quyết liệt của Công an TP.HCM", ông Được phát biểu.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.