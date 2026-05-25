Xem nhanh 20h ngày 25.5: Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C | Bí ẩn 'vòng tròn UFO' xuất hiện ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Vòng tròn UFO' xuất hiện ở TP.HCM sáng nay là hiện tượng gì?

Clip, hình ảnh một vòng tròn đen lơ lửng trên không trung mà dân mạng gọi là 'hiện tượng lạ', 'vòng tròn UFO', được nhiều người khẳng định đã chứng kiến nó xuất hiện trên bầu trời TP.HCM sáng nay đang được chia sẻ ào ạt.

Theo đó, nhiều tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam sáng nay 25.5 đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vòng tròn đen bí ẩn lơ lửng trên bầu trời, được cho là xuất hiện tại TP.HCM (Bình Dương cũ). Các tài khoản gọi đây là "hiện tượng lạ", "vòng tròn UFO"… khiến nhiều người tò mò.

Sân bay Nội Bài chạm mốc kỷ lục 71 độ C, như 'chiếc chảo rang khổng lồ'

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, tại sân bay Nội Bài, áp lực thời tiết còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Trưa 25.5, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục 71 độ C.

Toàn bộ khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng không khác gì một "chiếc chảo rang khổng lồ". Cộng thêm sức nóng phả ra từ động cơ của các tàu bay đang khai thác, không khí tại đây trở nên bỏng rát, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù nóng kỷ lục, song nhân viên mặt đất vẫn bám trụ, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Thời điểm nắng gắt cũng là lúc các đội ngũ phải tăng tốc làm việc để đảm bảo mọi công trình, hạng mục bảo dưỡng trong khu bay hoàn thành đúng tiến độ, tránh bị gián đoạn khi thời tiết chuyển giông, lốc bất chợt.

Dù trong điều kiện thời tiết cực đoan, tất cả mọi nhiệm vụ vẫn được triển khai đều đặn, tỉ mỉ: duy trì tuần tra, cắt cỏ, nạo vét hệ thống mương thoát nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão; đặc biệt là công tác thu gom vật ngoại lai (FOD) - đảm bảo tuyệt đối an toàn bay; bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận; sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn bay.

