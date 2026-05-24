Xem nhanh 20h ngày 24.5: Thí sinh nói đề toán đánh giá năng lực khó | Liên đoàn Cờ VN bị nghi sai phạm tài chính

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình khẩn cấp vụ bị FIDE ‘tố’ có dấu hiệu sai phạm tài chính

Giải trình của Liên đoàn Cờ Việt Nam hôm nay gửi đến FIDE cho biết: "Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để Liên đoàn Cờ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hiện học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản".

Trong công văn phản hồi FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FIDE trong quá trình tổ chức các khóa học. Đồng thời, Liên đoàn cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình vụ FIDE nghi có sai phạm tài chính

Trước đó ngày 22.5, FIDE gửi văn bản đề nghị phối hợp xác minh việc tổ chức hai khóa học giáo viên, huấn luyện viên cờ vua tại Hải Phòng và TP.HCM. FIDE cho biết các thông tin, tài liệu ban đầu cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Minh Thắng (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam). Những nội dung được phản ánh tập trung vào việc tổ chức các khóa học, thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Nhiều thí sinh sốc với độ khó môn toán đề thi đánh giá năng lực đợt 2

Trưa 24.5, hơn 170.000 sĩ tử chính thức hoàn thành bài thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM, trong đó nhiều em nhận định đề đợt 2 'khó hơn nhiều' so với đợt 1, đặc biệt ở phần toán.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhiều sĩ tử khi vừa rời khỏi phòng thi đã lập tức "than trời" về độ khó đề thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2. Khảo sát nhanh với Thanh Niên, 9/9 thí sinh đến từ các trường khác nhau trên địa bàn TP.HCM cũng chung quan điểm độ khó đề V-ACT đợt 2 cao hơn đợt 1, song mỗi bạn lại có nhận định riêng về độ khó của từng môn. Trong đó, đa số nhất trí rằng môn toán là khó nhất.

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Thí sinh nói đề toán đánh giá năng lực khó | Liên đoàn Cờ VN bị nghi sai phạm tài chính

"Thật lòng mà nói, em nghĩ điểm của mình sẽ chỉ hơn 500 một xíu", Lã Vân Bình, học sinh lớp 12 Trường THPT Gò Vấp (P.Hạnh Thông, TP.HCM), kể trong tiếc nuối vì chưa thể cải thiện được điểm thi.

Cụ thể, nữ sinh cho rằng đề toán đợt 2 "không cho bấm máy tính nhiều", buộc các bạn phải tự tính tay để tìm ra đáp án, đơn cử như câu về tham số hay về lim (giới hạn). Còn với phần tiếng Việt, nữ sinh nói gặp khó ở các câu hỏi liên quan tới ngữ pháp, tìm lỗi sai của câu..., cũng như ngữ liệu "hơi dài, đọc lướt sẽ không thể nắm rõ nội dung".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.