Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 24.5: Thí sinh nói đề toán đánh giá năng lực khó | Liên đoàn Cờ VN bị nghi sai phạm tài chính
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Thí sinh nói đề toán đánh giá năng lực khó | Liên đoàn Cờ VN bị nghi sai phạm tài chính

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 24.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nhiều thí sinh sốc với độ khó môn toán đề thi đánh giá năng lực đợt 2; Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình vụ FIDE nghi có sai phạm tài chính;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình khẩn cấp vụ bị FIDE ‘tố’ có dấu hiệu sai phạm tài chính

Giải trình của Liên đoàn Cờ Việt Nam hôm nay gửi đến FIDE cho biết: "Sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để Liên đoàn Cờ Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hiện học phí của lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục chuyển khoản".

Trong công văn phản hồi FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FIDE trong quá trình tổ chức các khóa học. Đồng thời, Liên đoàn cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức cũng như các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giải trình vụ FIDE nghi có sai phạm tài chính

Trước đó ngày 22.5, FIDE gửi văn bản đề nghị phối hợp xác minh việc tổ chức hai khóa học giáo viên, huấn luyện viên cờ vua tại Hải Phòng và TP.HCM. FIDE cho biết các thông tin, tài liệu ban đầu cho thấy vụ việc có liên quan trực tiếp tới ông Nguyễn Minh Thắng (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam). Những nội dung được phản ánh tập trung vào việc tổ chức các khóa học, thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Nhiều thí sinh sốc với độ khó môn toán đề thi đánh giá năng lực đợt 2

Trưa 24.5, hơn 170.000 sĩ tử chính thức hoàn thành bài thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM, trong đó nhiều em nhận định đề đợt 2 'khó hơn nhiều' so với đợt 1, đặc biệt ở phần toán.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhiều sĩ tử khi vừa rời khỏi phòng thi đã lập tức "than trời" về độ khó đề thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2. Khảo sát nhanh với Thanh Niên, 9/9 thí sinh đến từ các trường khác nhau trên địa bàn TP.HCM cũng chung quan điểm độ khó đề V-ACT đợt 2 cao hơn đợt 1, song mỗi bạn lại có nhận định riêng về độ khó của từng môn. Trong đó, đa số nhất trí rằng môn toán là khó nhất.

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Thí sinh nói đề toán đánh giá năng lực khó | Liên đoàn Cờ VN bị nghi sai phạm tài chính

"Thật lòng mà nói, em nghĩ điểm của mình sẽ chỉ hơn 500 một xíu", Lã Vân Bình, học sinh lớp 12 Trường THPT Gò Vấp (P.Hạnh Thông, TP.HCM), kể trong tiếc nuối vì chưa thể cải thiện được điểm thi.

Cụ thể, nữ sinh cho rằng đề toán đợt 2 "không cho bấm máy tính nhiều", buộc các bạn phải tự tính tay để tìm ra đáp án, đơn cử như câu về tham số hay về lim (giới hạn). Còn với phần tiếng Việt, nữ sinh nói gặp khó ở các câu hỏi liên quan tới ngữ pháp, tìm lỗi sai của câu..., cũng như ngữ liệu "hơi dài, đọc lướt sẽ không thể nắm rõ nội dung".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 21.5: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh | Nói xấu trên mạng có thể bị xử lý hình sự

Xem nhanh 20h ngày 21.5: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh | Nói xấu trên mạng có thể bị xử lý hình sự

‘Xem nhanh 20h’ ngày 21.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Luật sư: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh, xin cho hưởng án treo; đăng bài, bình luận nói xấu người khác trên mạng có thể bị xử lý hình sự;...

Xem nhanh 20h ngày 22.5: CSGT hóa trang phạt nguội trên cao tốc | Khán giả VN xem World Cup trên kênh nào?

Xem nhanh 20h ngày 23.5: Bán hàng hiệu giả, thu hàng tỉ đồng | Thảm họa hầm mỏ 90 người chết ở Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ đề toán thi đánh giá năng lực đánh giá năng lực đợt 2 Liên đoàn cờ việt nam Sai phạm tài chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận