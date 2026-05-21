Xem nhanh 20h ngày 21.5: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh | Nói xấu trên mạng có thể bị xử lý hình sự

Luật sư: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh, xin cho hưởng án treo

Chiều 21.5, luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và chủ động khắc phục hậu quả với tổng số tiền 24,5 tỉ đồng. Theo luật sư, bà Tiến không quanh co, né tránh trách nhiệm mà luôn thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại xảy ra trong vụ án.

Đáng chú ý, phía bào chữa nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến hiện tuổi cao, sức khỏe yếu và mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Gần đây, bà còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép khiến đau cổ dữ dội. Các tài liệu bệnh án đều đã được bổ sung trong hồ sơ vụ án.

Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách khoan hồng và tuyên mức án thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát, đồng thời cho bà Tiến được hưởng án treo.

Trình Chính phủ quy định thu nhập vãng lai từ 5 triệu/lần phải khấu trừ thuế 10%

Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần.

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (dự thảo nghị định) mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân có yêu cầu.

Đăng bài, bình luận nói xấu người khác trên mạng có thể bị xử lý hình sự

Chiều 21.5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Công an TP.HCM đã có văn bản phản hồi báo chí liên quan đến thực trạng bôi nhọ, xúc phạm, nói xấu người khác trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.HCM, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình trên môi trường mạng, chủ động phát hiện các tài khoản, hội, nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, gỡ bỏ những nội dung vi phạm, ngăn chặn việc lan truyền các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

