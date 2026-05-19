Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đại sứ quán Anh cảm ơn Việt Nam triệt phá đường dây Xôi Lạc TV

Ngày 19.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam vừa có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Theo A05, trong thư, đại sứ quán ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền và người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

A05 cho hay, thời gian qua, trước tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Xem nhanh 20h ngày 19.5: Đại sứ quán Anh cảm ơn Việt Nam triệt phá Xôi Lạc TV | Thái Lan từ bỏ bản quyền World Cup?

FIFA hét giá quá cao, Thái Lan tính từ bỏ bản quyền World Cup 2026

Theo báo The Nation, Thái Lan có thể từ bỏ ý định mua bản quyền truyền hình World Cup 2026, vì giá chào bán ít nhất 1,3 tỉ baht (tức khoảng 1.051 tỉ đồng) cao hơn gấp đôi so với khung giá 600 triệu baht (485 tỉ đồng) từng chi cho World Cup 2022.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul vào ngày 12.5.2026 khẳng định lại cam kết, rằng "mọi người dân Thái Lan sẽ được xem miễn phí tất cả các trận đấu World Cup, sau khi nội các cho phép các cơ quan chính phủ tiến hành đàm phán bản quyền phát sóng".

Cho đến nay, việc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 của Thái Lan với FIFA bế tắc. Số kinh phí 1,3 tỉ baht, tương đương khoảng 40 triệu USD, được báo chí Thái Lan công bố trước đó, trên thực tế chưa được chính phủ nước này phê duyệt.

The Nation cho biết phía nắm giữ bản quyền khẳng định mức giá sẽ không thấp hơn 1,3 tỉ baht. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ nguyên khung ngân sách khoảng 600 triệu baht. Nếu không tìm được tiếng nói chung, nước này sẵn sàng từ bỏ kế hoạch mua bản quyền World Cup 2026.

