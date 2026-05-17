Bản tin Xem nhanh 12h ngày 17.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì liên quan ma túy

Liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Cát Bà), đồng thời tạm giam nhiều bị can, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung: Khởi tố vụ án hình sự

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, để làm rõ vụ 2 cô gái trẻ tố bị quấy rối, hành hung xảy ra trên phố Hoàng Cầu.

Triệt phá đường dây sản xuất hàng tấn bột ngọt giả Ajinomoto từ nguyên liệu trôi nổi

Nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với số lượng lên đến hàng tấn.

Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều lỗi vi phạm giao thông

Bộ Công an đề xuất sửa Nghị định 168/2024, bổ sung xử phạt với nhiều hành vi nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải cũng như an toàn giao thông đường bộ.

