Xem nhanh 20h ngày 17.5: TP.HCM lại mưa to, chuyên gia cảnh báo | Chim quý bị săn trộm, lão nông cầu cứu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

Chiều 17.5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa giông dữ dội. Tại đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, một cành cây lớn ngã đổ xuống vỉa hè sau cơn giông mạnh. Người dân làm việc gần đó cho biết cành cây đổ xuống sau trận gió lớn vào khoảng 16 giờ. Cành cây có kích thước lớn, chắn ngang gần hết lối đi trên vỉa hè.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, từ ngày 15.5, Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa nhưng phạm vi còn hẹp. Đến ngày 16 và 17.5, hơn 2/3 diện tích khu vực Nam bộ đã xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

TP.HCM mưa lớn 2 ngày liên tiếp: Cành cây ngã đổ, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm đầu mùa

Theo chuyên gia, những ngày qua gió mùa tây nam chưa hoạt động mạnh nên mưa chưa diễn ra đồng đều. Tuy nhiên, từ tuần tới, khi gió mùa tây nam tăng cường, mưa ở Nam bộ sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và diện mưa cũng mở rộng.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho biết, những cơn mưa đầu mùa thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe do nước mưa mang theo bụi bẩn và chất ô nhiễm tích tụ trong không khí sau nhiều tháng nắng nóng. Chuyên gia nhấn mạnh người dân không nên tắm mưa hay hứng nước mưa để sinh hoạt trong thời gian đầu mùa.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất trong giai đoạn đầu mùa mưa là sét đánh. Theo chuyên gia, khi mây dông phát triển mạnh từ tầng thấp lên độ cao khoảng 5 - 8 km, khả năng xuất hiện sét rất cao.

Vườn chim Hai Chìa kêu cứu: Lão nông 80 tuổi bất lực trước nạn săn bắn chim

Ngày 16.5, ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành tỉnh, UBND xã Trà Côn và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo liên quan thông tin phản ánh Vườn chim Hai Chìa (xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) đang bị xâm hại.

Theo đó, rà soát các thông tin về diện tích rừng, thành phần loài chim, số lượng và đặc tính di cư các loài chim, các khó khăn, vướng mắc; đồng thời có ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Ý kiến tham mưu gửi về UBND tỉnh xem xét, quyết định trước 10 giờ ngày 19.5.

Trước đó, trên mạng xã hội có thông tin về Vườn chim Hai Chìa là một địa chỉ bảo tồn thiên nhiên quý cần được bảo vệ và đang bị nhiều kẻ gian xâm hại khi săn bắt các loài chim ở đây. Sự việc khiến chủ vườn chim bất lực, muốn phá bỏ vườn chim mình bảo vệ hơn 20 năm nay.

Ngày 16.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Chìa (80 tuổi, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) - chủ Vườn chim Hai Chìa cho biết ông dự định đốn bỏ vườn cây để các loài chim bay đi nơi khác trú ngụ. Lý do là nạn săn bắn chim cò, đặc biệt là loài quý hiếm ngày càng diễn ra nghiêm trọng trong khi bản thân ông đã già yếu không thể canh giữ nổi.

Lão nông 80 tuổi bất lực nhìn chim quý ở Vườn chim Hai Chìa bị săn trộm

"Vườn này có khi chim về đến hơn 2.000 con, số chim cò về nhiều, nên việc giữ gìn đêm hôm là tôi làm không nổi nữa, tuổi quá cao, sáng nay tôi thấy bắn rớt 2, 3 con, tui chạy ra giành lại được 1 con, mỗi ngày cả chục người đứng bên ngoài bắn, tôi mong muốn chính quyền tỉnh, xã giúp tôi giữ được vườn chim này yên ổn", ông Hai Chìa cầm trên tay con cò bị bắn gãy cánh, đau xót nói.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.