Xem nhanh 20h ngày 14.5: Hành trình lịch sử của U.17 Việt Nam | Những quán ăn không tăng giá giữa bão chi phí

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chi phí leo thang, nhiều quán giữ giá 20.000 - 30.000 đồng: 'Lời ít để người lao động còn ăn được'

Trong lúc giá thực phẩm, nguyên liệu liên tục tăng, nhiều quán ăn bình dân ở TP.HCM vẫn giữ mức giá 20.000 - 30.000 đồng suốt nhiều năm. Không biển hiệu hào nhoáng, không lời quảng cáo lớn lao, nhưng mỗi phần cơm, tô bún nóng hổi lại trở thành chỗ dựa quen thuộc của nhiều người lao động, sinh viên giữa guồng quay mưu sinh.

Khi nhiều nơi buộc phải tăng giá vì chi phí đè nặng, những chủ quán này chọn lời ít đi để khách quen vẫn có bữa ăn no bụng. Và với nhiều người ở TP.HCM, đó không chỉ là chuyện mua bán, mà còn là sự tử tế giữa cuộc sống tật bật mưu sinh.

Hé lộ khoảnh khắc đặc biệt trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng lịch sử

U.17 Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Không chỉ vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland còn đứng đầu bảng với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc. Sau trận đấu, phòng thay đồ U.17 Việt Nam tràn ngập cảm xúc tự hào và hạnh phúc.

HLV Cristiano Roland dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò khi đội bóng chịu áp lực rất lớn sau trận thua U.17 Hàn Quốc và tiếp tục bị U.17 UAE dẫn bàn ngay giây 16.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh để ngược dòng thành công.

Ông chia sẻ: “Sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai”. Theo HLV Cristiano Roland, sức mạnh lớn nhất của U.17 Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và sự gắn kết tập thể.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã thức xuyên đêm để cổ vũ đội bóng, đồng thời khẳng định U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ở chặng đường phía trước. Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5.

