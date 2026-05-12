Xem nhanh 20h ngày 12.5: Cục Điện ảnh nói gì về phim có Miu Lê đang chiếu? | Bí ẩn ‘khách quý’ từ rìa hệ mặt trời

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cục Điện ảnh nói gì về phim có Miu Lê đang chiếu ngoài rạp?

Ngoài là ca sĩ với những bài hát nổi tiếng qua nhiều năm, Miu Lê cũng được biết đến trong các bộ phim điện ảnh vì chất giọng và diễn xuất cá tính. Với dự án phim điện ảnh mà Miu Lê tham gia gần đây là "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Cục Điện ảnh cho biết sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý.

Vừa công chiếu không lâu, số phận phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" được nhiều khán giả quan tâm trước thông tin ca sĩ Miu Lê có liên quan đến một vụ ma túy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết phim Đại tiệc trăng máu 8 được cấp giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30.3.2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ về việc Miu Lê liên quan đến ma túy. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể.

Argentina điền tên Lionel Messi vào danh sách đội tuyển tham dự World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026. Cái tên được mong chờ nhất - Lionel Messi - vẫn là hạt nhân trong kế hoạch của HLV Lionel Scaloni.

Danh sách này được Liên đoàn bóng đá Argentina đăng tải trên trang chủ vào ngày 11.5.2026. Và nếu có tên trong đội hình chính thức thì đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 mà Messi tham gia, và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Ở tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm tại đội tuyển Argentina.

Trái đất đón vị khách từ rìa hệ mặt trời, phải 170.000 năm nữa mới tái ngộ

Trong hàng ngàn năm, các nhà thiên văn học nhiều lần chứng kiến sao chổi Halley đến rồi đi, lộ diện trước mắt thường trong mỗi từ 72 đến 80 năm.

Lần gần nhất con người thấy được sao chổi Halley là vào năm 1986, trong khi lần xuất hiện kế đến sẽ vào khoảng giữa năm 2061.

Tuy nhiên, những sao chổi khác phải nhiều thời gian hơn thế để đến gần trái đất. Theo tờ The New York Times, sao chổi C/2025 R3 PANSTARRS, vừa mới được phát hiện hồi năm ngoái, đã xuất hiện trên bầu trời đêm của Bắc Bán Cầu trong vài tuần qua.

Đến khi lên đường rời đi, sao chổi này sẽ không quay lại trong khoảng 170.000 năm nữa.

Điều đó có nghĩa là con người đang đứng trước cơ hội vô cùng hiếm hoi để chiêm ngưỡng một "khách mời" vô cùng quý giá đến từ rìa hệ mặt trời.

