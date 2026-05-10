Xem nhanh 20h ngày 10.5: Xôn xao video cầm ghế cãi cọ với CSGT | Nghẹt thở giải cứu 7 người kẹt trong thang máy
Xem nhanh 20h ngày 10.5: Xôn xao video cầm ghế cãi cọ với CSGT | Nghẹt thở giải cứu 7 người kẹt trong thang máy

10/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 10.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Xác minh vụ người đàn ông cầm ghế lời qua tiếng lại với CSGT ở TP.HCM; khoảnh khắc giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xác minh clip người đàn ông cầm ghế tranh cãi với 2 CSGT TP.HCM

Ngày 10.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm ghế nhựa lớn tiếng tranh cãi với 2 CSGT.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra gần một khu chợ. Người đàn ông mặc áo xanh cầm ghế nhựa tiến về phía lực lượng và tranh cãi với 2 CSGT. Trong lúc lời qua tiếng lại, chiếc ghế được cho là đã va trúng tay một cán bộ CSGT. Sau đó, người này mang ghế cất đi.

Một đoạn clip khác tiếp tục ghi lại cảnh công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc. Ít phút sau, xe tải đặc chủng của CSGT cũng đến nơi. Người đàn ông sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm việc.

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở TP.HCM

Ngày 10.5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, 7 người gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện.

Sự cố khiến thang máy dừng lại giữa tầng 1 và tầng 2, toàn bộ người bên trong bị mắc kẹt. Trong không gian chật hẹp, nhiều người hoảng loạn, có dấu hiệu khó thở do thiếu không khí.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

