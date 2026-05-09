Xem nhanh 20h ngày 9.5: Tìm người làm đổ mỡ bò trên đường ở TP.HCM | Myanmar đào được hồng ngọc 2,2 kg

Truy tìm người làm đổ mỡ bò khiến hàng loạt xe máy té ngã ở TP.HCM

Ngày 8.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy té ngã liên tiếp trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP.HCM (quận Tân Phú trước đây).

Theo hình ảnh trong clip, nhiều xe máy khi ôm cua ở đoạn đường cong gần số nhà 16 thì bất ngờ bị trượt bánh rồi ngã sõng soài xuống đường. Có thời điểm 4 người cùng té liên tiếp, chưa kịp dựng xe lên thì các xe phía sau chạy tới cũng tiếp tục bị trượt ngã.

Cách vị trí này khoảng 30 - 40 m, 2 xe máy khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc xe máy té ngã liên tiếp đã vội dừng xe, chạy tới đỡ các nạn nhân và cảnh báo các phương tiện phía sau giảm tốc độ. Một số người dân sau đó mang cát ra rải lên mặt đường để hạn chế trơn trượt, tránh xảy ra thêm tai nạn.

Theo người đăng tải clip, trước đó có người chạy xe máy chở mỡ bò đi qua khu vực này nhưng làm đổ mỡ xuống mặt đường rồi rời đi. Lớp mỡ khiến mặt đường trở nên trơn như phủ dầu, đặc biệt nguy hiểm ở đoạn cong.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác. Không ít ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp làm rơi vãi dầu nhớt, hóa chất hoặc chất trơn trượt ra đường nhưng không khắc phục hậu quả.

Myanmar đào được viên hồng ngọc nặng 2,2 kg

Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 8.5 đưa tin nước này vừa tìm được một viên hồng ngọc nặng đến 11.000 carat (2,2 kg), một trong những viên đá quý lớn nhất từng được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á.

Trong bài viết đăng trang bìa báo Global New Light of Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing được chụp ảnh đang cầm viên hồng ngọc 11.000-carat tại văn phòng của ông.

Được tìm thấy ở vùng Mogok, viên hồng ngọc có kích thước đặc biệt lớn, hiếm gặp và rất khó được tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu, theo bài viết.