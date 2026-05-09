Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 9.5: Tìm người làm đổ mỡ bò trên đường ở TP.HCM | Myanmar đào được hồng ngọc 2,2 kg
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 9.5: Tìm người làm đổ mỡ bò trên đường ở TP.HCM | Myanmar đào được hồng ngọc 2,2 kg

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 9.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Truy tìm người làm đổ mỡ bò khiến hàng loạt xe máy té ngã ở TP.HCM; Myanmar đào được viên hồng ngọc nặng 2,2 kg;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy tìm người làm đổ mỡ bò khiến hàng loạt xe máy té ngã ở TP.HCM

Ngày 8.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy té ngã liên tiếp trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, TP.HCM (quận Tân Phú trước đây).

Theo hình ảnh trong clip, nhiều xe máy khi ôm cua ở đoạn đường cong gần số nhà 16 thì bất ngờ bị trượt bánh rồi ngã sõng soài xuống đường. Có thời điểm 4 người cùng té liên tiếp, chưa kịp dựng xe lên thì các xe phía sau chạy tới cũng tiếp tục bị trượt ngã.

Cách vị trí này khoảng 30 - 40 m, 2 xe máy khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc xe máy té ngã liên tiếp đã vội dừng xe, chạy tới đỡ các nạn nhân và cảnh báo các phương tiện phía sau giảm tốc độ. Một số người dân sau đó mang cát ra rải lên mặt đường để hạn chế trơn trượt, tránh xảy ra thêm tai nạn.

Theo người đăng tải clip, trước đó có người chạy xe máy chở mỡ bò đi qua khu vực này nhưng làm đổ mỡ xuống mặt đường rồi rời đi. Lớp mỡ khiến mặt đường trở nên trơn như phủ dầu, đặc biệt nguy hiểm ở đoạn cong.

CSGT truy tìm người làm đổ mỡ bò khiến nhiều xe máy trượt ngã ở TP.HCM

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác. Không ít ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp làm rơi vãi dầu nhớt, hóa chất hoặc chất trơn trượt ra đường nhưng không khắc phục hậu quả.

Myanmar đào được viên hồng ngọc nặng 2,2 kg

Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 8.5 đưa tin nước này vừa tìm được một viên hồng ngọc nặng đến 11.000 carat (2,2 kg), một trong những viên đá quý lớn nhất từng được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á. 

Trong bài viết đăng trang bìa báo Global New Light of Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing được chụp ảnh đang cầm viên hồng ngọc 11.000-carat tại văn phòng của ông.

Được tìm thấy ở vùng Mogok, viên hồng ngọc có kích thước đặc biệt lớn, hiếm gặp và rất khó được tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu, theo bài viết.

Myanmar đào được viên hồng ngọc nặng 2,2 kg

"Viên hồng ngọc khổng lồ có màu đỏ ánh tím với sắc vàng nhạt, và được xem là viên đá quý có cấp độ màu sắc chất lượng cao", bài báo bổ sung.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 6.5: Đề nghị chấm dứt giải đua mô tô ở Cần Thơ | Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Xem nhanh 20h ngày 6.5: Đề nghị chấm dứt giải đua mô tô ở Cần Thơ | Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đề nghị chấm dứt giải đua xe sau vụ VĐV tử vong; xem clip tai nạn trước giờ thi sát hạch;...

Xem nhanh 20h ngày 7.5: Lời khai người mẹ vụ bé 4 tuổi bị bạo hành | U.17 Việt Nam giải cơn khát 10 năm ở châu Á

Xem nhanh 20h ngày 8.5: Sức khỏe bé 2 tuổi bị bạo hành biến chuyển kỳ diệu | Bắt tài xế thu 700.000 đồng/cuốc xe

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ mỡ bò đổ mỡ bò Myanmar hồng ngọc hồng ngọc khổng lồ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận