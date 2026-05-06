Xem nhanh 20h ngày 6.5: Học viên xem clip tai nạn trước giờ thi sát hạch | Đề nghị chấm dứt giải đua mô tô ở Cần Thơ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngày 6.5, UBND TP.Cần Thơ họp thường kỳ tháng 4. Tại cuộc họp, thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã thông tin liên quan đến vụ việc tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn tử vong khi tranh tài tại giải đua xe mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia năm 2026 trên SVĐ Cần Thơ vào dịp lễ 30.4 vừa qua.

Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đề nghị chấm dứt giải đua xe sau vụ VĐV tử vong

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết, đua xe có hiện tượng lò này cạnh tranh với lò kia. Đua xe bên ngoài là vi phạm pháp luật, nhưng khi tham gia giải thì hợp pháp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, an toàn đường đua trên SVĐ Cần Thơ chưa đảm bảo. "Do đó, tôi đề nghị các đồng chí nên tham mưu chấm dứt giải đua xe này", Giám đốc Công TP.Cần Thơ nói.

Trước đó, chiều 30.4, giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026 khai mạc ở SVĐ Cần Thơ. Một sự cố ở chung kết nội dung Exciter 150cc đã khiến tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (29 tuổi, đội đua Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team) gặp tai nạn nghiêm trọng.

Virus hanta có nguy cơ lây từ người qua người không?

Ba người đã chết trong đợt bùng phát do động vật gặm nhấm lây truyền trên một du thuyền hạng sang. Vậy chính xác virus hanta là gì và chúng ta có nên lo lắng về sự lây lan của nó?

Ông Daniel Bausch, chuyên gia về bệnh nhiệt đới tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Geneva ở Thụy Sĩ, cho biết virus này hiếm khi lây truyền giữa người với người và thường phát tán nhất khi con người tiếp xúc với phân, nước tiểu hoặc nước bọt của loài gặm nhấm. Nhưng một du thuyền có thể tạo ra điều kiện để lây nhiễm từ người sang người.

"Chúng ta biết rằng du thuyền và những sự kiện khác, nơi chúng ta dồn nhiều người vào không gian nhỏ, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các mầm bệnh khác nhau từ người sang người". ông Bausch cho biết.

Virus hanta thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, như mệt mỏi và sốt. Trong vòng 4-10 ngày sau, xuất hiện ho, khó thở và dịch trong phổi.

"Và do đó, chúng ta có thể thấy ở virus hanta, về cơ bản bệnh phát triển thành viêm phổi hoặc dịch tích tụ đặc quánh trong phổi. Và điều đó có thể xảy ra rất nhanh", ông Bausch cho hay.

