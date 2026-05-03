Xem nhanh 20h ngày 3.5: Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp lễ | Làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép ở Đà Lạt

TT Phát triển Nội dung số
03/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 3.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ: Lỗi nào nhiều nhất; làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Lạt;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Ngày 3.5 - ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, Cục CSGT cho biết chỉ tính riêng các tuyến cao tốc, mỗi ngày có đến hàng trăm trường hợp bị phạt nguội.

Theo CSGT, trong cao điểm nghỉ lễ, khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng đồng loạt siết chặt kiểm tra, giám sát trên các tuyến cao tốc nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông. Cùng với tuần tra lưu động, hệ thống thiết bị nghiệp vụ ghi nhận hình ảnh được tăng cường, qua đó phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm.

Chỉ trong ngày 2.5, các tổ công tác thuộc lực lượng CSGT đường bộ cao tốc đã ghi nhận khoảng 400 trường hợp vi phạm. Trong đó có 49 xe khách, 48 xe tải, 284 xe con và 19 xe container. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ: Lỗi nào nhiều nhất?

Từ dữ liệu hình ảnh, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện, lập biên bản 25 trường hợp vi phạm trực tiếp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5 trường hợp. Đáng chú ý, có tới 375 trường hợp còn lại dự kiến sẽ bị gửi thông báo phạt nguội, cho thấy việc xử lý vi phạm qua hình ảnh ngày càng trở thành "mắt thần" trên cao tốc.

Trong số các lỗi bị phát hiện, vi phạm về tốc độ chiếm áp đảo với 314 trường hợp, tương đương gần 80% tổng số vi phạm. Đây tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao và chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Lạt

Ngày 3.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt xảy ra vụ bắn pháo hoa trái phép. Theo đó, vụ bắn pháo hoa tầm thấp trái phép xảy ra khoảng 19 giờ 45 phút ngày 30.4 tại quán cà phê Đồi Cù, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Làm rõ vụ bắn pháo hoa trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 ở Đà Lạt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Công an phường và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh ban đầu. Hiện lực lượng công an đang tiến hành làm việc, xác minh và lập biên bản vụ việc theo quy định.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

