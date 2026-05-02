Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 2.5: Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam
Video Thời sự

Quỳnh Phương
02/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 2.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản; TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2.2026 vừa qua. Chuyến thăm cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt, nhiều người bất ngờ 'không kịp trở tay'

Những ngày qua, người dân TP.HCM phải căng mình trước chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt, nhiều người bất ngờ 'không kịp trở tay'

Thế nhưng, khoảng 15 giờ ngày 2.5, tại khu vực phường Bình Trưng, phường Phước Long và phường Long Trường, bầu trời đang nắng chói chang bỗng tối sầm, cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm gió mạnh khiến việc di chuyển trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.

Do nắng nóng kéo dài trước đó, nhiều người ra đường với tâm lý chủ quan, không chuẩn bị áo mưa nên đành vội vã tấp vào lề tìm nơi trú mưa.

Việc phải dừng lại trú mưa đột ngột ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, đặc biệt là với những tài xế giao hàng. Tuy nhiên, đằng sau sự bất tiện tạm thời ấy lại là cảm giác dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận