Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 2.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Xem nhanh 20h ngày 2.5: Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2.2026 vừa qua. Chuyến thăm cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt, nhiều người bất ngờ 'không kịp trở tay'

Những ngày qua, người dân TP.HCM phải căng mình trước chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

TP.HCM đón mưa vàng giải nhiệt, nhiều người bất ngờ 'không kịp trở tay'

Thế nhưng, khoảng 15 giờ ngày 2.5, tại khu vực phường Bình Trưng, phường Phước Long và phường Long Trường, bầu trời đang nắng chói chang bỗng tối sầm, cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm gió mạnh khiến việc di chuyển trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.

Do nắng nóng kéo dài trước đó, nhiều người ra đường với tâm lý chủ quan, không chuẩn bị áo mưa nên đành vội vã tấp vào lề tìm nơi trú mưa.

Việc phải dừng lại trú mưa đột ngột ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, đặc biệt là với những tài xế giao hàng. Tuy nhiên, đằng sau sự bất tiện tạm thời ấy lại là cảm giác dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.

