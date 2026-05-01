Xem nhanh 20h ngày 1.5: Tay đua mô tô trẻ tử vong ở Cần Thơ vì mất lái | Đề xuất nợ thuế 1 triệu bị tạm hoãn xuất cảnh
Xem nhanh 20h ngày 1.5: Tay đua mô tô trẻ tử vong ở Cần Thơ vì mất lái | Đề xuất nợ thuế 1 triệu bị tạm hoãn xuất cảnh

TT Phát triển Nội dung số
01/05/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 1.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Một tay đua bị sự cố mất lái, tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ; đề xuất mới: Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tay đua trẻ tử vong sau sự cố mất lái ở giải đua mô tô ở Cần Thơ

Theo báo cáo từ BTC, sự việc xảy ra trong ngày 30.4 khi các tay đua bước vào vòng chung kết. Ở vòng chạy thứ 10 - cũng là vòng cuối, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (sinh năm 1997) gặp sự cố khi điều khiển xe vào khúc cua số 3. Cú mất lái khiến xe lật, tay đua bị văng ra ngoài và va đập mạnh xuống mặt đường với tốc độ cao. Dù khu vực thi đấu đã được bố trí đầy đủ các hệ thống an toàn như rào chắn phao hơi, bao trấu giảm chấn, cùng việc tay đua được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm, nhưng lực va chạm quá lớn vẫn gây chấn thương nghiêm trọng.

Tay đua trẻ tử vong sau sự cố mất lái ở giải đua mô tô ở Cần Thơ

Ngay sau tai nạn, lực lượng y tế và cứu hộ có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ xác định tay đua bị đa chấn thương nặng, bao gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Dù được tích cực cứu chữa, anh đã không qua khỏi và tử vong vào 0 giờ 40 phút ngày 1.5.2026. Đinh Hoàng Quốc Hiếu là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team, thi đấu ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc tại giải năm nay. Sự ra đi của tay đua trẻ để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và cộng đồng mô tô Việt Nam.

Đề xuất mới: Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tư pháp mới đây công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Dự thảo này do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nội dung mới về ngưỡng nợ tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (từ 1 triệu đồng trở lên).

Xem nhanh 20h ngày 1.5: Tay đua mô tô trẻ tử vong ở Cần Thơ vì mất lái | Đề xuất nợ thuế 1 triệu bị tạm hoãn xuất cảnh

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 30.4: TP.HCM rực rỡ sắc cờ | Ký ức về ‘nụ cười chiến thắng’ bên Dinh Độc Lập

Xem nhanh 20h ngày 30.4: TP.HCM rực rỡ sắc cờ | Ký ức về ‘nụ cười chiến thắng’ bên Dinh Độc Lập

'Xem nhanh 20h' ngày 30.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ; Gặp người có 'nụ cười chiến thắng' trong ngày thống nhất;...

Xem nhanh 20h ngày 29.4: Phụ huynh bức xúc nói Trường Đặng Thùy Trâm thiếu minh bạch | Vớt xác xe tăng ở Quy Nhơn

Xem nhanh 20h ngày 28.4: Nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường Đặng Thùy Trâm | Giá vàng bạc trượt không phanh

Khám phá thêm chủ đề

