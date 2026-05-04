Xem nhanh 20h ngày 4.5: Nắng nóng gay gắt trở lại sau mưa vàng giải nhiệt | Phạt chủ tiệm bánh mì vụ 86 người ngộ độc

Sau mưa ‘vàng’ giải nhiệt, người lao động TP.HCM lại vật lộn với nắng gắt

Sau cơn mưa lớn chiều 2.5 tưởng chừng mang lại cảm giác dễ chịu, TP.HCM lại quay về trạng thái nắng nóng gay gắt, oi bức. Sự thay đổi đột ngột giữa mưa và nắng khiến nhiều người lao động mưu sinh ngoài trời thêm phần vất vả.

Ngồi nghỉ dưới bóng cây trong lúc đợi đơn mới, anh Nguyễn Thanh Tùng, tài xế công nghệ, cho biết những ngày qua cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó thở hơn bình thường vì thời tiết thay đổi liên tục.

Theo anh Tùng, cơn mưa đầu mùa không giúp thành phố dịu nhiệt như anh kỳ vọng. Ngược lại, mặt đường và hơi đất bốc lên sau mưa khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Nam tài xế cho hay dù cái nắng hiện tại đã bớt gay gắt hơn giai đoạn cao điểm trước đó, việc di chuyển liên tục ngoài đường vẫn khiến sức khỏe nhanh xuống. Mỗi khi quá mệt, anh phải tắt ứng dụng, tìm nơi có bóng râm nghỉ khoảng 15 - 20 phút rồi mới tiếp tục chạy xe. Cũng rong ruổi trên đường nhiều giờ mỗi ngày, anh Dương Ngọc Tuấn, làm nghề giao hàng, cho biết khung giờ từ 10 giờ sáng đến khoảng 15 giờ là thời điểm khắc nghiệt nhất. Theo anh Tuấn, dù chạy trong nội thành hay ra khu vực ngoại ô đều rất vất vả, nhưng những tuyến đường xa trung tâm thường nóng hơn do ít bóng cây, mặt đường hấp nhiệt mạnh. Nhiều giao lộ có thời gian chờ đèn đỏ kéo dài khiến người đi đường phải đứng giữa nắng gắt trong thời gian lâu.

Vụ 86 người ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk: Phạt chủ cơ sở 80 triệu đồng

Ngày 4.5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.V.A (34 tuổi), chủ tiệm bánh mì Q.H (ở xã Ea Drăng), 80 triệu đồng liên quan vụ 86 người ngộ độc bánh mì.

Theo quyết định, ông L.V.A có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài mức phạt tiền, cơ sở của ông L.V.A bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng; đồng thời, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí khắc phục hậu quả, xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

