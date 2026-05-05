Xem nhanh 20h ngày 5.5: Nguyên nhân 2 người tử vong vụ cháy ô tô ở cây xăng | Diễn biến vụ hành hung bằng trái bi-da

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ cháy ô tô ở cây xăng: Khám nghiệm, hé lộ nguyên nhân 2 người tử vong

Chiều 5.5, một lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra trong lúc phương tiện vào cây xăng đổ nhiên liệu khiến 2 người tử vong.

Nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của các nạn nhân vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan giám định pháp y. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên thi thể, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng các nạn nhân tử vong do bỏng nặng và ngạt khí sau khi xe bốc cháy.

Nhóm thanh thiếu niên khai gì về vụ hành hung sinh viên bằng trái bi-da?

Liên quan vụ một nam sinh viên bị hành hung bằng trái bida, ngày 5.5, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ P.H.H.N (21 tuổi), N.M.T (20 tuổi), N.M.H (16 tuổi) và D. (chưa rõ tuổi) để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.K (22 tuổi), hiện là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do ghen tuông tình cảm.

