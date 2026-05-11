Xem nhanh 20h ngày 11.5: Miu Lê bị tạm giữ vì liên quan ma túy | U.17 nữ Việt Nam lỡ vé World Cup

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan ma túy?

Công an xã Cát Hải (TP.Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm: Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM). Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy.

Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, từng được xem là một trong những gương mặt nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Trước khi vướng vào bê bối liên quan đến ma túy, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh nhờ hình ảnh trẻ trung, cá tính và giàu năng lượng. Khoảng giai đoạn 2009–2010, Miu Lê để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ. Sau 16 năm, hình tượng cô nữ sinh cá tính, thẳng thắn trong bộ phim Những thiên thần áo trắng vẫn được nhiều khán giả nhắc đến. Dù không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Miu Lê vẫn chinh phục người xem bằng lối diễn tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc qua các tác phẩm như Thiên sứ 99, Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua,...

U.17 nữ Việt Nam dừng bước trước U.17 nữ Úc, lỡ vé dự World Cup

Chiều 11.5, U.17 nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U.17 nữ châu Á 2026 với quyết tâm rất lớn bởi chỉ cần giành chiến thắng, U.17 Việt Nam sẽ có vé tham dự VCK U.17 World Cup nữ diễn ra vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và nền tảng thể lực như U.17 nữ Úc, đội bóng áo đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu trận.

Đại diện xứ sở chuột túi nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép lên phần sân U.17 nữ Việt Nam. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng áo đỏ vẫn chơi khá tập trung trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sau quãng thời gian đầu chịu nhiều áp lực, U.17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận và có thời điểm kiểm soát bóng khá tốt. Tuy nhiên, các pha triển khai tấn công của U.17 Việt Nam vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để tạo ra khác biệt.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 28. Từ pha phản công nhanh của U.17 nữ Úc, thủ môn Cẩm My cản phá thành công cú dứt điểm đầu tiên nhưng Frideriki Karaberis đã kịp băng vào đá bồi mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo vàng.

Chỉ 3 phút sau, U.17 nữ Úc tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Leyla Hussein băng xuống bên cánh phải sau đường chuyền dài của đồng đội rồi thực hiện pha đưa bóng vào trong. Tuy nhiên, cú treo bóng của cầu thủ này lại vô tình trở thành pha dứt điểm khó chịu khiến thủ môn Cẩm My không thể cản phá.

