Xem nhanh 20h ngày 20.5: Triển khai bảo hộ công dân Bảo Ngọc | Rối não với 'ma trận' tên đường ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Triển khai bảo hộ công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc liên quan đội tàu tới Gaza

Ngày 20.5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc.

Đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người.

Đại diện đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan vụ việc.

Dở khóc dở cười 'ma trận' tên đường ở TP.HCM: Cùng một khu dân cư có 3 đường số 1

Nhiều hộ dân sống tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết họ đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì tên đường trùng lắp. Khu dân cư Phú Xuân có đến 3 dự án, mỗi dự án đặt tên theo cách riêng của mình. Dẫn đến một khu dân cư nhưng có đến 3 đường cùng tên.

Một số cư dân cho biết thậm chí có nhà dân nằm trên trục chính khu dân cư Phú Xuân nhưng đường mang cùng lúc hai tên gọi khác nhau, tùy theo ranh giới dự án. Cư dân ở đây nhiều khi cũng chẳng biết mình nên theo số nhà hay số đường nào cho đúng.

Việc tên đường trùng lắp không chỉ gây khó khăn cho việc tìm đường mà còn kéo theo trục trặc về thủ tục hành chính. Có cư dân cho biết địa chỉ nhà đã phải thay đổi 2 lần và tương lai có thể còn thay đổi tiếp.Vì vậy, việc cập nhật thông tin trên căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và giấy phép kinh doanh cực kỳ mệt mỏi. Hay đơn giản hơn, việc đón khách đến nhà chơi cũng lâm cảnh dở khóc dở cười.

