Chung dòng máu Lạc Hồng: Lan tỏa hồn Việt trên đảo quốc Sri Lanka

Chia sẻ với Thanh Niên, đại đức Thích Pháp Quang cho biết bản thân cùng toàn thể tăng ni sinh và kiều bào tại Sri Lanka vô cùng xúc động khi tham dự cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong khuôn khổ chuyến thăm vừa qua. Thầy chia sẻ cảm giác như được đón người thân từ quê nhà sang thăm.

Cơ duyên đưa đại đức đến với Sri Lanka ban đầu là để tu học và nghiên cứu Phật pháp. Khi thấy tăng ni sinh và kiều bào ở sở tại thiếu một không gian nương tựa tâm linh, vào năm 2020, thầy quyết tâm kiến tạo một ngôi chùa, đặt tên là Thiền viện Trúc Lâm, bởi muốn mang dòng thiền đậm bản sắc văn hóa Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, đến với nước bạn.

Đại đức Thích Pháp Quang và các tu sĩ, tăng sinh Sri Lanka tại Thiền viện Trúc Lâm Sri Lanka ẢNH: NVCC

"Nói về khó khăn, thử thách đầu tiên là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tiêu chuẩn kiến trúc. Để truyền đạt cho những người thợ bản xứ hiểu được thế nào là nét cong của mái chùa Việt, hay cách bài trí không gian chánh điện, thầy và các cộng sự đã phải mất rất nhiều thời gian giải thích, tự tay làm mẫu. Việc tìm kiếm vật liệu xây dựng phù hợp để thể hiện đúng hồn cốt kiến trúc Việt Nam tại Sri Lanka cũng là một bài toán nan giải", đại đức Thích Pháp Quang chia sẻ.

Tuy nhiên, giữa muôn trùng gian khó ấy, đại đức Thích Pháp Quang lại đón nhận được những thuận lợi vô giá, mà lớn nhất chính là yếu tố "nhân hòa". Thuận lợi đầu tiên đến từ chính người dân và chính quyền Sri Lanka. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, đồng lòng của những người con đất Việt cũng như sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka... là những nguồn tiếp sức to lớn.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của đại đức Thích Pháp Quang là việc thành lập, duy trì và lan tỏa lớp học tiếng Việt cho người bản địa. Từ năm 2022, đại đức đã mở những lớp dạy tiếng Việt với 100% học sinh là trẻ em bản xứ. "Tôi tâm niệm muốn bạn bè quốc tế hiểu và yêu Việt Nam bằng cả trái tim thì không gì qua được việc giúp họ nói tiếng Việt. Khi thấu hiểu ngôn ngữ, họ sẽ chạm được vào "hồn cốt" của dân tộc mình", đại đức Thích Pháp Quang chia sẻ.

Các em nhỏ Sri Lanka vui tết Trung thu cổ truyền của Việt Nam tại Thiền viện Trúc Lâm Sri Lanka ẢNH: TTXVN

Về quá trình giảng dạy, khó khăn lớn nhất là 100% học viên đều bắt đầu từ con số không. Tiếng mẹ đẻ của các em (tiếng Sinhala hay Tamil) thuộc nhóm ngôn ngữ chắp dính và hoàn toàn không có hệ thống thanh điệu. Việc hướng dẫn phát âm đúng 6 thanh điệu của tiếng Việt thực sự là một thử thách, giáo trình phù hợp cũng không có.

"Tôi hướng dẫn các em học phát âm qua các bài hát quê hương như Đi học, Việt Nam quê hương tôi. Các em còn tự tay gói bánh chưng, mặc tà áo dài, làm lồng đèn trung thu. Chính những trải nghiệm văn hóa ấy đã giúp tiếng Việt thấm vào tâm hồn các em một cách tự nhiên và đầy niềm vui", đại đức Thích Pháp Quang cho biết.

Bên cạnh đó, trong những lúc khó khăn, thiền viện đã cố gắng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho gia đình các em. Lớp học khi ấy đã trở thành một mái ấm của tình thương, nơi tiếng Việt cất lên để xoa dịu khó khăn và gắn kết tình người. "Khi nhìn những em nhỏ người bản xứ chắp tay búp sen, miệng ê a phát âm những tiếng "xin chào", "cảm ơn" hay hát những bài hát về quê hương Việt Nam, tôi hiểu rằng đó chính là lúc những rào cản về địa lý và sắc tộc bị xóa nhòa", đại đức xúc động chia sẻ.

Đại đức Thích Pháp Quang cho biết những mầm non này sẽ là những người kế thừa và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước một cách bền vững nhất, trên nền tảng của sự thấu hiểu và lòng từ bi.

Hiện đại đức Thích Pháp Quang đang ấp ủ những kế hoạch mang tính chiều sâu hơn. Trọng tâm sắp tới là hoàn thiện ngôi trường dạy tiếng Việt bài bản và hiện đại đầu tiên tại Sri Lanka. "Ngôi trường dự kiến sẽ có các phòng học được phân chia theo từng cấp độ, kết hợp với một thư viện sách tiếng Việt và phòng máy tính để các em tiếp cận tiếng Việt một cách hệ thống nhất", đại đức Thích Pháp Quang chia sẻ.

Đặc biệt, đại đức mong ước kiến tạo một "Làng Việt Nam" thu nhỏ ngay giữa lòng cố đô Kandy của Sri Lanka. Nơi đây sẽ không chỉ là chốn thiền môn thanh tịnh tu học theo truyền thống Trúc Lâm Yên Tử, mà còn là không gian văn hóa.

Về việc ươm mầm thế hệ tương lai, thiền viện sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng Quỹ học bổng Trúc Lâm. "Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều thanh niên Sri Lanka xuất sắc từ lớp học tiếng Việt được nhận học bổng sang Việt Nam du học. Các em chính là những "đại sứ nhân dân" tuyệt vời nhất, mang trái tim yêu mến Việt Nam đi kết nối với bạn bè quốc tế", đại đức Thích Pháp Quang bày tỏ.