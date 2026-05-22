Xem nhanh 20h ngày 22.5: CSGT hóa trang phạt nguội trên cao tốc | Khán giả VN xem World Cup trên kênh nào?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

CSGT hóa trang ghi hình, hàng loạt tài xế bị phạt nguội trên cao tốc

Chỉ một cú đánh lái chuyển làn không bật xi nhan, nhiều tài xế trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã lọt vào camera phạt nguội của CSGT. Đây là lỗi tưởng nhỏ nhưng ở tốc độ cao lại tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn.

Điều đáng nói, nhiều tài xế chỉ đến khi bị CSGT dừng xe hoặc nhận thông báo phạt nguội mới biết mình đã vi phạm.

Ngày 22.5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đang tăng cường ghi hình, xử phạt nguội hành vi chuyển làn không bật tín hiệu báo trước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, nhiều tài xế vẫn có thói quen chuyển làn đột ngột khi thấy khoảng trống phía trước hoặc muốn vượt xe khác. Không ít người cho rằng chỉ chuyển hướng trong tích tắc nên không cần bật xi nhan.

Tuy nhiên, trên cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn - chỉ một cú đánh lái bất ngờ cũng có thể khiến xe phía sau không kịp xử lý, dẫn tới va chạm liên hoàn.

CSGT cho biết nhiều tài xế khi bị dừng xe vẫn tỏ ra bất ngờ vì nghĩ đây là lỗi nhỏ và khó bị phát hiện. Nhưng camera nghiệp vụ vẫn ghi nhận đầy đủ hành vi vi phạm.



World Cup 2026 chưa lăn bóng, cuộc chiến bản quyền bóng đá đã ‘dậy sóng’

World Cup 2026 chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh và khán giả Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn theo dõi toàn bộ 104 trận đấu trên VTV, MyTV và TV360. Tuy nhiên, cùng với sức nóng của giải đấu, tình trạng phát lậu bóng đá cũng bắt đầu nóng trở lại. Nhiều website phát miễn phí các trận đấu để chèn quảng cáo cá độ và cờ bạc trực tuyến.

Đầu tháng 2.2026, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây Xôi Lạc TV, khởi tố 38 bị can liên quan hành vi phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc.

Ngày 21.5, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố 23 bị can liên quan các website CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị livestream, phong tỏa hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ô tô hạng sang.

Việc liên tiếp triệt phá các đường dây phát lậu được xem là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trước thềm World Cup 2026, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 38/CĐ-TTg về xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.