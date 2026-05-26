Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hai nghi phạm nổ súng giết người nước ngoài ở phường Bến Thành khai gì?

Dù đã tính toán về việc trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng hai bị can trong vụ nổ súng giết người đã bị lực lượng công an Việt Nam bắt giữ.

Liên quan vụ nổ súng ở Bến Thành, Công an TP.HCM đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa (27 tuổi, người Samoa) và Tafia Steve (23 tuổi, người Samoa) để tiếp tục điều tra về tội "giết người".

Xem nhanh 20h ngày 26.5: Lời khai 2 nghi phạm người Samoa | Tuyên án vụ cướp ngân hàng chấn động ở Gia Lai

Ngoài 2 bị can này, cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh) cùng 7 bị can là người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho việc lẩn trốn của 2 bị can nêu trên.

Tính toán trốn khỏi Việt Nam sau khi gây án nhưng đã bị bắt

Tại cơ quan công an, Tafia Steve khai nhận được đối tượng ở nước ngoài thuê đi cùng Vaa Vaa đến TP.HCM để sát hại 2 người tên là Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam.

Theo bị can này, mặc dù đã tính toán về việc trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án nhưng không thể trốn được lực lượng công an Việt Nam.

"Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên cho những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ngay vì sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ", Tafia Steve nói.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ. Còn bị can Vaa Vaa khai nhận anh ta cầm súng bắn người vào tối 21.5 tại phường Bến Thành.

Bị can Vaa Vaa nhận thức được hành vi của mình là sai phạm và nói rất hối hận về việc làm của mình. "Công an Việt Nam cũng đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt", bị can Vaa Vaa nói.

Messi khiến Argentina lo sốt vó rồi thở phào trước World Cup 2026

Lionel Messi khiến người hâm mộ Argentina lo lắng khi chủ động xin thay người ở trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4 tại MLS ngày 24.5, chỉ khoảng 3 tuần trước World Cup 2026.

Theo Al Jazeera, Messi cảm thấy khó chịu ở vùng gân khoeo chân trái và ra dấu xin rời sân ở phút 72 trước khi được thay ra 1 phút sau đó. Siêu sao người Argentina sau đó đi thẳng vào phòng thay đồ với vẻ mặt căng thẳng, làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng anh gặp chấn thương.

Ở tuổi 38, Messi từng nhiều lần gặp vấn đề về gân khoeo trong vài năm gần đây. Đáng chú ý, anh gần như thi đấu trọn vẹn các trận của Inter Miami suốt hơn 1 tháng qua.

Dù vậy, HLV Guillermo Hoyos cho biết việc thay Messi chủ yếu mang tính phòng ngừa. "Đó là sự mệt mỏi và là cách tiếp cận bình thường để không mạo hiểm", ông Hoyos nói.

Tin tích cực sau đó đến với người hâm mộ khi Inter Miami xác nhận Messi không gặp chấn thương nghiêm trọng sau quá trình kiểm tra chuyên sâu. Theo đánh giá ban đầu, M10 vẫn đủ thể trạng để chuẩn bị cùng đội tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026.

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nhiều cổ động viên Argentina cho rằng chỉ cần Messi khỏe mạnh, đội tuyển Argentina vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 30 năm tù

Sáng 26.5, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, bị cáo Lê Văn Ân 26 năm tù cùng về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền trong vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của Viện KSND và xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ sự ăn năn, đề nghị được bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng bản thân là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia vụ cướp ngân hàng.

Chủ mưu vụ cướp ngân hàng xin giảm án cho đồng phạm

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Phạm Anh Tài có trình độ học vấn 9/12, làm lao động tự do, có 6 tiền án chủ yếu về tội cố ý gây thương tích. Từ năm 2005 đến 2010, bị cáo nhiều lần bị TAND TP.Quy Nhơn, TAND tỉnh Kon Tum và TAND TP.Kon Tum (cũ) tuyên phạt tù, với tổng mức án cao nhất là 6 năm 6 tháng tù.

